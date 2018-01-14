Gül, Erdoğan’ın karşısına çıkmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Antalya’da gazetecilerle sohbetinde Türkiye gündemini değerlendirdi:

GÜL ADAY OLMAZ: Benim bildiğim Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımıza karşı aday olarak çıkmaz. Çünkü 2019 seçimleri şahısların ötesinde önem arz eden bir seçim. Bundan sonra sistemin nasıl oturacağının da şekilleneceği bir döneme giriyoruz. AK Parti 16 yıllık kurumsal geçmişi, ama bir siyasi çizgi olarak da 67-68 yıllık siyasi tecrübesiyle bu süreci iyi yürütecektir. Ve bu tecrübe bize gösteriyor ki siyasi hareketlerin doğal liderleri hareketleri sürüklerler. Erdoğan AK Parti’nin temsil ettiği siyasi çizginin doğal lideridir. Bu anlamda da bütün bu gerekçelerin hepsini değerlendireceğini ve Gül’ün Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkmayacağını düşünüyorum.

KİŞİSEL HESAP KAYBETİRİR: Kimseye konuşma deme hakkımız yok. Ama bizim odaklandığımız, hem AK Parti tabanı olarak, hem etrafında konsolide olacak geniş taban üzerinde yoğunlaşmak. Bu dönemlerde kişisel hesapların ötesinde ülkeye, millete, milli menfaatlerimize ilişkin hesap yapanların uzun dönemde yolları daha açık olur, doğru adım atmış olurlar.

İTTİFAK SAKINCALI MI?: Bahçeli kendi siyasal öncelikleri çerçevesinde AK Parti’ye destek veriyor; terörle mücadelede, FETÖ ile mücadelede, Yenikapı ruhu çerçevesinde... ‹Cumhurbaşkanını terörle mücadelede, uluslararası alandaki mücadelesinde yalnız bırakmayacağız› diyor. Ama sonuçta ısrarla MHP’nin kimliğinin korunması gerektiğini vurguluyor. Bizim de başından itibaren söylediğimiz bu; AK Parti ve MHP iki ayrı partidir, bu iki partinin birleşmesi değil bir seçim ittifakı sürecidir.Bu ittifak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki seçmeni nasıl etkiler sorusu, kampanyada kullanılacak siyaset dili ve üslubuyla ilgilidir. 2019’a giderken en hayati hususlardan biri, kapsayıcı dil ve siyaset üslubuyla geniş kesimleri ortak milli siyasi hedefler etrafında toparlamak olacak.

2019 ÇANTADA KEKLİK DEĞİL: Önümüzde zor bir süreç var. Cumhurbaşkanlığı seçimi güle oynaya, çantada keklik bir seçim değil... Bu hassasiyetten dolayı Cumhurbaşkanımızın bir yerde de AK Parti’de konsolide etmeye çalıştığı, geniş tabana dönük bir mesaj verdiği kanaatindeyim.