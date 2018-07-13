gün ışığı göremeyecekler

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında 15Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133’ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, ‘Anayasayı ihlal’ suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 44 kişi ise beraat etti. Kararın açıklanmasından sonra sanık yakınlarının tahrik ve tacizleri sonucu duruşma salonunda arbede yaşandı. FETÖ’cülerin küstahlığına ve bazı sanıkların beraatına tepki gösteren şehit yakınlarını Metin Külünk ile bazı avukatlar yatıştırmaya çalıştı. Çıkan arbede bazı şehit yakınları baygınlık geçirdi. Şehit ve gazi yakınlarını isyan ettiren asıl neden ise ceza alan bazı FETÖ’cülerin harbiye marşını okumaya kalkması ile yakınlarının şov yaparak alkışlaması neden oldu.

133 SANIK HAZIR

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi›nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu’n 309. Maddesinde yer alan ‘Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İLK AÇIKLAMA

Yapılan yargılama boyunca şehit aileleri, gaziler, müştekiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar tüm duruşmaları takip ederek yoğun ilgi gösterdi. AK Parti’den davayla ilgili ilk açıklama Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan geldi. Ünal, “Bugünkü cezalar hukuki ama 15 Temmuz darbesine kalkışan kökü dışarıda terör örgütü, vicdanımızda sonsuza kadar mahkum oldu” diye konuştu.

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