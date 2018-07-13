gün ışığı göremeyecekler
34 vatandaşımızın şehit edildiği, 143 sanığın yargılandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında, 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 22 sanık ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erol Olçok ve oğlunu şehit eden 12 sanık da, ağırlaştırılmış müebbet aldı.
- KEMAL GÜMÜŞ
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında 15Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133’ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, ‘Anayasayı ihlal’ suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 44 kişi ise beraat etti. Kararın açıklanmasından sonra sanık yakınlarının tahrik ve tacizleri sonucu duruşma salonunda arbede yaşandı. FETÖ’cülerin küstahlığına ve bazı sanıkların beraatına tepki gösteren şehit yakınlarını Metin Külünk ile bazı avukatlar yatıştırmaya çalıştı. Çıkan arbede bazı şehit yakınları baygınlık geçirdi. Şehit ve gazi yakınlarını isyan ettiren asıl neden ise ceza alan bazı FETÖ’cülerin harbiye marşını okumaya kalkması ile yakınlarının şov yaparak alkışlaması neden oldu.
133 SANIK HAZIR
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi›nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu’n 309. Maddesinde yer alan ‘Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
İLK AÇIKLAMA
Yapılan yargılama boyunca şehit aileleri, gaziler, müştekiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar tüm duruşmaları takip ederek yoğun ilgi gösterdi. AK Parti’den davayla ilgili ilk açıklama Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan geldi. Ünal, “Bugünkü cezalar hukuki ama 15 Temmuz darbesine kalkışan kökü dışarıda terör örgütü, vicdanımızda sonsuza kadar mahkum oldu” diye konuştu.
OLÇOK’UN KATiLLERi DE HAK ETTiĞi CEZAYI ALDILAR
Abdullah Tayyip Olçok’un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bazı sanıklar da ‘Anayasayı ihlal suçuna yardım’ suçundan 17 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı, bazı sanıklar da 15’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
SADECE BiRi ATEŞ ETMiŞ
Şehit Erol Olçok’un kardeşi, şehit Abdullah Tayyip Olçok’un amcası Cevat Olçok, “Yaklaşık 26 celsedir bu salonda oturan hainleri sabırla dinledik. Bu kadar sanıktan sadece biri halkın üzerine ateş ettiklerini söyledi. Suçüstü yakalananlar, sabaha kadar halka ateş edenleri görüyoruz ki çok pişkinler” dedi.
SAVCILIK BERAATLERE İTİRAZ EDECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada; Darbe girişiminin başladığı saatlerde durumu anlayarak silahlarını bırakan tank personeli 5 sanık için beraat, diğer tüm sanıklar için TCK’nın 309. Maddesi (Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs) suçundan mahkumiyet (müebbet hapis cezası) kararı verilmesi talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının mahkemenin 44 kişi hakkında verdiği beraat kararları temyiz ederek Bölge Adliye Mahkemesinden beraat eden sanıklar yönünden kararın bozulmasını talep edeceği öğrenildi.
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