Hainleri çıldırtan selam

15 Temmuz darbe girişimiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canına kasteden FETÖ, düşmanlığında insanlık sınırlarını zorluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram namazı sırasında geçirdiği kısa süreli rahatsızlık üzerine çirkin ve alçak yüzünü yeniden gösteren terör örgütü, Erdoğan’nın rahatsızlandığı haberi üzerine sosyal medya hesaplarından çirkin paylaşımlarda bulundular.

BU NASIL BİR ALÇAKLIK

17-25 Aralık kumpas soruşturmaları, ardından MİT TIR’ları ihaneti ve onlarca suikast girişimine rağmen başarılı olamayan ihanet örgütü FETÖ, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçirdiği geçici rahatsızlık karşısında içinde bulunduğu acziyeti gösterdi. Düzenlediği sayısız beddua ve kara büyü seanslarından da netice alamayan terör örgütü yönetici ve üyeleri bayram günü bayram namazı esnasında tansiyonunun düşmesiyle kısa süreli rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçakça saldırılarda bulundu.

HUTBE SIRASINDA

Her fırsatta Erdoğan’a yönelik kinlerini kusan terör örgütünün firari yöneticileri Emre Uslu ile Tuncay Opçin başta olmak üzere yüzlerce terörist, namaz sırasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem hakaret ettiler hem de ölümü için örgüt elebaşı Gülen gibi beddua ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı için saat 05.15’te Kısıklı’daki konutundan çıkarak Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde sabah namazını kıldı. Cemaatle birlikte bayram namazı öncesi hutbe dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlandı. Cemaatin ortasında yer alan Erdoğan’ın baygınlık geçirmesi üzerine koruma polisleri çember oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibi anında müdahale etti. Bu sırada imam cemaate Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu şeklinde duyuru yaptı.

BİR ANDA SUSTULAR

Sedyeyle caminin altında bulunan VIP salonuna indirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada dinlendi. Dışarıda ambulans bekletilirken çevre hastanelerde de hazırlık yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa sürede kendine geldi. VIP salonunun bulunduğu bölümden yürüyerek çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar, “ Geçmiş olsun”, “Allah bizden alsın sana versin” sözleriyle üzüntülerini ifade ettiler.Bayram tebriğinin ardından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Erdoğan, “Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım” dedi. Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte hainler derin bir sessizliğe gömüldü.

İNSANLIK DIŞI PAYLAŞIMLAR

Erdoğan’ın rahatsızlığından dakikalar önce camide çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Haberden sonra harekete geçen FETÖ mensupları, Erdoğan’a duydukları sınırsız kini kusmaya başladı... Firari terörist Emre Uslu, “Erdoğan hastaneye kaldırılmamış. Şu mübarek gün hürmetine Allahım. Masum çocukların durumunu senden iyi bilen yok. Zalimlerin iflasını sök” tweti paylaştı. Diğer firari terörist Tuncay Opçin ise, “RE rahatsızlığıyla ilgili açıklama yapıyor:.... gibiyim” diyerek alçakça hakaret paylaşımı yaptı. Teröristler, “Azrail bu sabah bir yoklama çekti kurbana bu iş tamam” diyecek kadar alçaldılar.