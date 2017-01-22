Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halk istemese yola çıkmazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı kapsayan Doğu Afrika gezisinin ilk durağı Tanzanya’ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

- FETÖ’YÜ KONUŞACAĞIZ: Afrika ülkelerinde, Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diğerleri olsun FETÖ’nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmeleri inşallah yapmış olacağız.

- TASFİYESİNİ İSTEYECEĞİZ: Bu ziyarette Maarif Vakfımızla, onun temsilcileriyle birlikte FETÖ ile mücadele bağlamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz. Daha sonra da özellikle FETÖ’nün bilhassa dost ve kardeş coğrafyalarda tasfiye edilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz ve kendileriyle de neler yapabiliriz bunları konuşacağız.

- HASSASİYET ARTIYOR: Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte, bu örgütün niyetlerine, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet her geçen gün tanıdıkça, derinliğine vakıf oldukça artmaktadır. 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan bu örgütün, bu katil sürülerinin, artık ‘diyalog, hizmet, eğitim, ticaret’ diyerek gizlenme imkanı kalmamıştır. Maarif Vakfının, TİKA’nın, Türkiye burslarının ve gönüllü kuruluşlarımızın desteğiyle bu örgütü, ülkemiz, milletimiz ve dostlarımız için tehdit olmaktan çıkaracağız.

- REFERANDUM SONUCUNU GÖRELİM: (MHP’ye, başkanlık için “evet” demesi karşılığında “bakanlık” verileceği iddiaları) Ülkemizle alakalı açıklamaları henüz erken buluyorum. Şundan dolayı, tabii bu sürecin parlamento aşaması başarılı şekilde sonuçlanmıştır. Bunun adı referandumdur. Şimdi ise gerçek sahibine, millete gideceğiz. Milletimizin bu referandum kararı ile ilgili vereceği karar ne olacak, bunu önce görmemiz lazım. Milletimiz bu referandum kararını onaylıyorsa, onayladıktan sonra hemen bir seçim söz konusu değil. Ondan sonra seçim süreci var. Seçimin görüntüsü 2019. Bu seçimde tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek, onu da görmek gerekiyor. Onun için bu neticeleri alalım, ondan sonra bu adımları atalım.

- REJİM DEĞİL, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ: Özellikle partili bir Cumhurbaşkanı süreci, bir defa bu işin en farklı olan yönü olacak. Her ne kadar birileri ‘rejim mejim’ deyip duruyorsa da ki alakası yok, bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş.

- TEK ADAM: Cumhuriyetimizin kuruluşuna baktığımız zaman, hani ikide bir ‘tek adam, tek adam’ deyip duruyorlar... Cumhuriyetin kuruluşunu bilmezlerse, bunu bilmezler. Şu anda da milletimizin vereceği karar, bizim için baş göz üstünedir. İnşallah bu adımı atacağız.

- ORTADOĞU KAYNIYOR: (ABD’nin yeni başkanı Trump’ın açıklamaları) Köprüler, demiryolları vesaire ondan öte biz şu anda Ortadoğu’yu düşünüyoruz. Yani Trump’ın Ortadoğu’daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki, bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu’dan yanayız, parçalı bir Ortadoğu’yu asla düşünmüyoruz ve bu doğru olmaz, bu Ortadoğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye biz Türkiye olarak ‘evet’ diyemeyiz.

- İSABETLİ OLMAZ: Onunla ilgili de özellikle ben Trump’a yapacağımız ziyarette ki randevu ne zamana verilir şu anda bilemiyorum, arkadaşlarımız, Dışişleri görüşmelerini, çalışmalarını sürdürüyorlar. O görüşmede bunları tabii A’dan Z’ye kendileriyle müzakere edeceğiz, ele alacağız, bu müzakerelerle birlikte.... Çünkü Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi Türkiye’dir ve belirleyici ülkesi Türkiye’dir. Ortadoğu ile yakından, uzaktan ilgisi, alakası olmayanlar kalkıp da Ortadoğu ile ilgili hakikaten çok çok tarihi bir yanlışın içine düşerek bir karar verirlerse bu tabii dünyamız için insanlık için isabetli olmaz diye düşünüyorum.