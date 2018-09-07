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Hamaney: İran ile Türkiye İslam dünyası için ortak amaçlara sahiptir

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran ile Türkiye'nin İslam dünyası için ortak amaçlara sahip olduğunu belirterek 'O yüzden İran ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliği geliştirilmelidir.' görüşlerini paylaştı.

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Hamaney'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamaney, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile İran arasındaki iyi ilişkilere değinen Hamaney, ortak noktaların daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hamaney, Türkiye ile İran'ın bölgenin iki saygın ve güçlü ülkesi olduğuna dikkati çekerek "İran ile Türkiye İslam dünyası için ortak amaçlara sahiptir. O yüzden İran ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliği geliştirilmelidir." görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Myanmar konusundaki duruşunu da takdir eden Hamaney, "Filistin meselesi daima mühimdir ve tek bir an bile gaflet olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Hamaney, İslam ülkelerinin yakınlaşması ve dayanışmasının önemine işaret ederek "İslam ülkelerinin birliği ve işbirliği, bölgedeki sorunların çözümünün temelini oluşturacaktır. Bu nedenle ABD'nin başını çektiği emperyalizm, İslam ülkelerinin işbirliğinden, yakınlaşmasından ve İslami bir gücün ortaya çıkmasından endişeli." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'daki "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.

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