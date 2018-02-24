Hollanda'nın 1915 kararına tepki: Bizim tarihimizde soykırım yoktur

Çelik, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi'nde, Hollanda'nın Srebrenitsa katliamında doğrudan sorumluluğu olduğunu söyledi.

Soykırıma ilişkin videolar bulunduğunu anlatan Çelik, "Onların askerlerinin oradaki kasaplara, o mazlum Boşnakları nasıl terk ettiği, kutlama yaparak oradan nasıl ayrıldığı, oradaki kardeşlerimizi, masum ve mazlumları bu katliama nasıl terk ettikleri biliniyor." diye konuştu.

Bakan Çelik, Hollanda Parlamentosunun kararını eleştirerek, şöyle devam etti:

"Kendilerine ayna tutacakları yerde, Srebrenitsa katliamındaki, soykırımındaki sorumluklarıyla yüzleşecekleri yerde tutuyorlar Türkiye'ye iftira atmaya, Türkiye'ye iftira atan parlamento kararları almaya cüret ediyorlar. Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Biz tarihimizin zor dönemlerinde yaşanmış o olayları ortak acımız olarak anıyoruz, değerlendiriyoruz. Bizim, bize düşmanlık etmeyen hiçbir millete husumetimiz yoktur. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde, o zor zamanlarda, zor dönemlerde yaşanmış acıları hepimizin ortak acısı olarak anıyoruz. Hatta biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı, 'Gelin karşılıklı olarak arşivleri açalım, bu arşivleri açtıktan sonra tarihçiler bu konuyu araştırsın, parlamentolar ve siyasetçiler bu işin içine girmesin, hakikat neyse hepimiz çıkan sonuca razı olalım'."

- "Masadan kaçan kim?"

Türkiye-Ermenistan arasında "Güven Arttırıcı Önlemler" paketi açıklandığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Ama bu niye işlemedi? Ermenistan Anayasa Mahkemesi o zaman tuttu bu kararı Ermenistan anayasasına aykırı bularak iptal etti. Şunu soruyoruz o zaman, tartışmaktan kaçan kim, masadan kaçan kim, karşılıklı olarak arşivleri açmaktan kaçan kim, karşılıklı olarak güven arttırıcı tedbirler almaktan kaçan kim? Kendisine güvenen masadan, arşivleri açmaktan, çıkan sonucu kabullenmek şeklinde baştan söz vermekten kaçmaz. Biz kendimize güvendiğimiz için bütün bu adımları atacağımızı büyük bir öz güvenle ilan ettik. Şunu sormak gerekiyor, 'Srebrenitsa katliamındaki sorumluluğuyla yüzleşemeyen Hollanda Parlamentosunun sözde Ermeni soykırımı diye bir meselede karar almasının kime faydası vardır? Bunun Türkiye'ye husumet gütmekten başka ne gibi bir amacı olabilir?' Hiçbir amacı olmaz. Karşımızda bizi eleştirenlerin, çifte standartlarının artık saklanamaz bir şekilde apaçık ortada olduğunu hep beraber görelim."