Hükümetten sert tepki: Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Haymana'da düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar. Cinsel bazı objeler satıyorlar, arkasından önünden din anlatan insanlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara da buradan sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın." dedi.

Teröristlerin Kur'an-ı Kerim'e patlayıcı tuzaklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, teröristlerin Kur'an-ı Kerim'e patlayıcı tuzaklamasına ilişkin "Bunlara 'din düşmanı' dediğimizde bazı zavallılar ayağa kalkıyor, bazı hocalar bunlarla beraber alternatif cuma namazları kılıyor, kıldırıyorlar. Onlara sesleniyorum, bu alternatif cuma namazı kıldırdığınız, önüne geçip durduğunuz alçaklar kitabımız Kuran-ı Kerim'in içerisine bombaları koyuyorlar, Kuranları ayaklar altına alıyorlar ve insanları Kuran'ın içindeki bombalarla şehit ediyorlar." diye konuştu.