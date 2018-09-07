İçişleri Bakanı Soylu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti.
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Diyarbakır Tanıtım Günleri'nde "Suzan Suzi" ile "Ağlama Yar Ağlama" türkülerini söyledi.
Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Soylu, tek tek stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Fuar alanında türkü söyleyen saz ekibinin yanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada "Suzan Suzi" ve "Ağlama yar ağlama" türkülerini söyledi.
Bakan Soylu'nun türkülere eşlik etmesine vatandaşlar alkışlarla karşılık verdi.
Diyarbakır Tanıtım Günleri 9 Eylül'e kadar AKM'de açık kalacak.
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