İçişleri Bakanı Soylu: Dünyaya göstereceklerimiz açısından yeni başladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Hatay İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, bugün Hatay'a terörle mücadelenin koordinasyonunu tekrar gözden geçirebilmek amacıyla geldiklerini söyledi.

Aynı zamanda Amanoslar'da alınan kararların sonuçlarını görebilmek ve bir taraftan da kentin huzurunun, güvenliğinin ve asayişinin ne durumda olduğunu tekrar değerlendirmek üzere Hatay'a geldiğini anlatan Soylu, göç meselesini ve diğer birtakım süreçleri de değerlendirmek ve Afrin'de bulunan polis, jandarmaların genel konularının neler olduğunu tekrar gözden geçirebilmek için burada bulunduklarını belirtti.

Bu vesileyle parti teşkilatını ziyaret ettiklerini ifade eden Soylu, "Hatay'da iyi iş çıkarttınız, Allah sizden razı olsun, güzel bir çalışma ortaya koydunuz ve sonuçta Hatay'da 5 milletvekilimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil ettirebilme gayretini ortaya koydunuz." dedi.

Yeni bir sürece başladıklarının altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Seçimden önceki konuşmalarımda hep şunu söylemiştim, 'Heyecanlanıyorum' demiştim. 24 Haziran bitecek ve 25 Haziran'da Türkiye yepyeni bir adım atacak. Ve inanın aynı heyecanla bu yeni sistemle Türkiye'nin seçtiği iradesiyle ortaya koyduğu ilk başkanımızla, hükümetimizle, partimizle birlikte milletimize hizmet etmenin heyecanı içerisindeyiz. Birçok şey oluşturdular. İş nasıl olacak, nasıl yapılacak, eksiklikler, aksaklıklar ne olacak, yeni sisteme geçildiği zaman neler yapılacak, milletimizin kafasını karıştırabilmek, yeni sistemin heyecanı ve iş yapabilme kabiliyeti üzerinde soru işareti bırakabilmek için her şeyi söylediler ama bugün görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başkanımızın liderliğinde tıkır tıkır işlemekte ve AK Parti'nin ortaya koyduğu irade Türkiye'yi büyük bir değişimin ve büyük bir dönüşümün sahibi yapmaktadır. Allah'a hamdolsun."

"Daha yeni başladık"

Soylu, 21. asra başladıkları ilk yıllarda bu ülkede ekonomik kriz olduğunu aktardı.

O yıllarda geleceğe ait bir umutsuzluğun var olduğunu ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve bugün geldiğimiz durumu, hali, milletimizle beraber bütünleştiren, Türkiye'yi bu umutsuzluk cenderesinden alıp ülkenin yarınlarına ait, birilerinin bize bir şekilde emrettiği, 'Böyle yapmazsanız biz sizi bu cenderenin içinden çıkarmayız.' diyenlere inat bir şekilde, kendimizin neler yapabileceğini, bu milletin gücünün kuvvetinin neye yettiğini ve bunu da demokrasiyle beraber nasıl başarılabileceğini ve milletin iradesiyle nasıl başarılabileceğini en güzel şekilde ortaya koydunuz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Daha yeni başladık... Ve hem ülkemizin geleceği nokta açısından yeni başladık, hem değişimi bu milletin bir karakteri olarak ortaya koyan anlayış açısından yeni başladık, hem sadece kendi 780 bin kilometrekaremizle değil, etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya söyleyeceklerimiz ve göstereceklerimiz açısından yeni başladık. Ve bunu da bir şeyle gerçekleştirdik. Reyle, oyla, sandıkla ve demokrasiyle beraber."

Birçok oyunun, tezgahın, geri bırakılma senaryolarının ve engellemelerin içerisinden çıktıklarını ifade eden Soylu, bugün ayaklarının üzerinde dünyaya ve etrafındaki coğrafyaya dimdik durabilme kabiliyeti ortaya koyduklarının ve bunu hep birlikte sağladıklarının altını çizdi.

Seçimden önce yine bir hayalini kürsülerde anlattığını hatırlatan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Birilerinin hep birlikte bir araya gelip AK Parti iktidarını sonlandırabilmek için gayret gösterdikleri o günlerde, bir hayalimizi paylaşmıştık. Dedik ki, seçim bitecek inşallah -Allah'a niyazda bulunarak- biz kazanacağız, milletimizin onayıyla birlikte ondan sonra dedim kıymetli Cumhurbaşkanımız, Başkanımız bir uluslararası toplantıya gidecek. Ben hemen bir uluslararası toplantı olduğunu bilmiyordum işin doğrusu ve bu uluslararası toplantıda sayın Cumhurbaşkanımız, yine milletimizin vermiş olduğu güçle buradan aldığı o güçlü destekle milletin iradesiyle beraber o toplantıdaki salona girecek ve dünyanın bütün liderleri Türkiye'nin bu güçlü liderini, Türkiye'nin güçlü demokrasisini, milletimizin güçlü iradesini, o salondan içeri girerken, o heybetli yürüyüşüyle, o efsane yürüyüşüyle beraber o salona girdiğinde herkes bir adım geri duracak ve şapkasını çıkaracak."

"Türkiye'nin adına büyük bir fırsattır"

Terörle mücadelede, Türkiye'nin zenginleşme mücadelesinde, Türkiye'nin demokrasisini daha fazla yükseltmesinde milletin yine AK Parti'ye ve cumhur ittifakına güçlü bir destek verdiğinin altını çizen Soylu, şöyle devam etti.

"Yine bizi mahcup etmedi. Şimdi çok çalışmanın, çok gayret göstermenin, milletimizin bizden beklediklerini yerine getirmenin ve ülkemizi yarın güçlü ve müreffeh bir ülke yapmanın iddialarımızın, ideallarımızın, hedeflerimizin bu milletle buluşmasını sağlamanın sorumluluğu içerisindeyiz. Şehirlerimize getireceğimiz hizmetlerin, milletimizle buluşturacağımız yatırımların ve milletimizin huzur içerisinde, güven içerisinde yarınlara ulaşmasının sorumluluğu içerisindeyiz. Sorumluluk sadece bu 70-80 bin kilometrelik karede değildir. Sanki insanlığa sırtını dönmüş dünya devletlerine de şu Anadolu coğrafyasından, şu kardeşlik coğrafyasından anlatmak istediklerimizi ancak güçlü olarak anlatabiliriz. Türkiye'yi on yıllardan beri darbe cenderesinden, terör cenderesinden, ekonomik kriz cenderesinden ve kardeşi birbirine düşürme cenderesinden çıkarmak istemeyenlere karşı bugün Türkiye'nin yönetim sistemi, hükümet sistemi, Türkiye içerisinde Türkiye'nin adına büyük bir fırsattır. İşte bu fırsatı ortaya koyan, bu fırsatı milletimize götüren ve milletimizden onay olan AK Parti teşkilatlarıdır."

Soylu, AK Parti teşkilatlarının, dönem dönem hakaret edilmesine, tasfiye edilmesine, liderinin idamla tehdit edilmesine ve korkutulmak istenmesine rağmen geri adım atmadıklarını söyledi.

Bugün dünyanın her bir noktasında Türkiye'nin büyük bir itibar gördüğünü kaydeden Soylu, "Kendi içerisinde demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanlara karşı demokrasi sadakatini ortaya koyuyor, etrafındaki coğrafyada insanlara umut olabiliyorsa bilin ki bu AK Parti kadrolarının ortaya koymuş olduğu bu büyük inanç, bu büyük sadakat, bu büyük birlik ve büyük anlayışın neticesidir." diye konuştu.

Soylu, bunun milletin sayesinde gerçekleştiğini anlattı.

Teşkilatların üzerinde daha büyük bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 2023 diye konuşurken iddiamızı, gönlümüzün ve kalbimizin bütün samimiyetiyle beraber anlatmaya çalışırken dudak bükmeye çalışanlara karşı siz bir şeyi haykırıyorsunuz. 2053'ü siz anlatmaya çalışırken dudak bükenlere karşı siz bir şeyi haykırıyorsunuz. Yine bu topraklara geldiğimiz 1071'den tam bin yıl sonrasına 2071'e daha bir gün sonrası Türkiye'yi, on gün sonrasında Türkiye'yi, üç ay sonrasında Türkiye'yi bir yıl sonra Türkiye'yi nasıl olduğunu düşünemeyecek bir karamsarlığın içine atmaya çalışanlara karşı tam 1071'den 2071'e tam bin yıl sonrasında Türkiye'sinin hayallerini ortaya koymaya çalışırken siz bir şeyi haykırıyorsunuz. Haykırdığınız açık ve nettir. Biz kimsenin önünde diz çökmeyiz. Biz kimsenin önünde boynumuzu eğmeyiz ve biz ülkemizin gerçeğini kendi milletimizin iradesiyle ayağa kaldıra bilme konusunda irademizi sergiliyoruz diyorsunuz. Allah'a çok şükür 50 gramlık oy pusulasıyla bunu sağlayan bir büyük iradeye sahipseniz, büyük bir devrimlerin sahibisiniz. Önünüzde saygıyla eğiliyorum."

Tam 16 yıldır AK Parti iktidarının bu ülkede bu millete bir şekilde yapılmak istenen eziyetleri teker teker elinin tersiyle ittiğini kaydeden Soylu, milletin büyük devrimlerin sahibi olduğunu söyledi.

Önlerinde çok güzel dönemler olduğunu vurgulayan Soylu, "Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. İki, milletimizin emrinde ve milletimizle birlikte olacağız. Üç, milletimizin her söylediğini başımızın üzerine alabilecek bir anlayışı sergileyeceğiz. Dört, değişimden ürkmeyeceğiz, değişimden korkmayacağız, değişimden ürkenlere ve değişimden korkanlara da ürkmeyiniz, korkmayınız. Ancak Türkiye'yi böyle büyütebilir diyeceğiz." dedi.

Soylu, gece gündüz çalışarak Cumhurbaşkanının gösterdiği, milletin emrettiği istikamette yoluna devam edeceğini belirtti.

Yeni hükümet sitemiyle birlikte milletin hayatına dokunan, işleri kolaylaştıran ve bürokrasiyi azaltan anlayışı hep birlikte sağlayacaklarını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu hissedeceksiniz, başınız dik şekilde milletimize anlatacaksınız. Ama aynı zamanda bütün bunları gerçekleştirirken önümüzde bir sınavımız daha var. Yerel seçimler. Allah dağına göre kar verir. Size de böyle bir kader nasip etmiş. Çok çalışacağız, gayret göstereceğiz. AK Parti teşkilatının bir karakteri vardır. Yorulmazlar, çünkü millete hizmet yolunda yorulunmaz. Özellikle hanımefendiler, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Defalarca şahit olduk. Sanki her milletvekili adayını kendi kardeşi gibi görüp, ailesinden biriymiş gibi görüp gayret ettiler. Gençlerimiz, ana kadememiz aynı şekilde. Önümüzdeki mart ayından sonra tam 4,5 yıl kılçıksız şekilde bu memleketin seçimsiz şekilde hizmetinde olacağız. Şurada yaklaşık 6-7 aylık süreç kaldı. son 1,5 ayı saymayın. Ne olursunuz sahadan çıkmayın. Vatandaşa her zaman müracaat edin. Kendisiyle birlikte olun, onlara kulak verin. Her şeyi siz, biz yapıyor, gerçekleştiriyor değiliz. Biz yolunda yürürüz. İnsanlığımızdan, değerlerimizden, çalışkanlığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Her şeyi yapan Allah'tır."