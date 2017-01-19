İkinci turda yüksek tempo

Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki ikinci tur oylamasında milletvekilleri ve bakanların yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım da hazır bulundu. Kuliste gece saatlerinde milletvekilleriyle oturup sohbet eden Başbakan Binali Yıldırım, zaman zaman Genel Kurul salonunda da esprileriyle milletvekillerini motive etti. Oylama nöbetinde gece zaman zaman bahçeye çıkan ve bu nedenle oyunu kullanmayan milletvekilleri, kuliste arkadaşları tarafından çağrılarak oyunu kullanması sağlandı.

Dün sabahın erken saatlerine kadar süren oylamalarda teklifin ilk 6 maddesi, 340’ın üzerinde oyla kabul edildi. Meclis’ten geçen maddelerle şu değişiklikler gerçekleştirilmiş oldu:Yargı yetkisi, Türk milleti adına “bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce kullanılacak. 550 olan milletvekili sayısı 600’e çıkarıldı. 25 olan seçilme yaşı 18’e düşürüldü. TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılacak. Kanun koyma, değiştirme ve kaldırma yetkilerine TBMM sahip olacak. Ayrıca TBMM, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşüp kabul edecek. Para basılmasına ve savaş ilânına karar verebilecek. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulacak, Üye sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar verebilecek.

MECLİS’TE MANGAL

Öte yandan, bazı milletvekilleri gece mesaisindeki arkadaşlarına kendi yöresel yemeklerini ikram etti. Geçen hafta Konya milletvekillerinin yöresel Konya yemeklerinden oluşan ikramlarının ardından önceki akşam da Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Meclis bahçesinde kurulan mangallarda İnegöl köftesi ikram etti. Bin 200 porsiyon İnegöl köftesinin pişirildiği akşam yemeğinde vekillerin yanı sıra, danışmanlar, korumalar ve görevli personel de ikramdan faydalandı. Bursa milletvekilleri, gece de Boşnak böreği ile kestane şekeri ikramında bulundu.