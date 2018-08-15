iP kurucu üyesi Orhan Erzurum istifa etti

Erzurum, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Ekim 2017'de büyük umutlarla kurdukları, Türk siyasetine alternatif olduğuna ve Türk milletinin çıkış noktası olacağına inandıkları İP'nin, bugün geldiği noktada beklentilerin hiçbirine cevap verecek düzeye gelmediğini savundu.

İP'nin kurulma aşamasından bugünlere kadar parti içerisinde aktif rol almış birisi olarak şahısların kendi menfaatlerini hep ülke menfaatlerinden üstün görmelerini kabul etmesinin asla mümkün olmayacağını belirten Erzurum, şöyle devam etti:

"Büyük umutlarla girdiğimiz 24 Haziran seçimlerinde beklentilerin altında bir sonuç alınması, seçimden sonra sonuçları değerlendirdiğimizde de çözümün açıkça ortada olması hepimiz tarafından bilinmekteydi. Teşkilatlarda yaşanan sorunlar ve kişisel beklentilerini alamayan partililerin seçim çalışmalarına balta vurması en büyük engelimiz olmuştur. Her şeyi bir kenara bırakıp yeniden yeni bir sayfa açmak umuduyla 12 Ağustos kongresini beklemiş, bu kongrede beklenenin aksine düzelen hiçbir şeyin olmadığını görmüş bulunmaktayım. Hatta düzeleceğine dair tüm umutlarımızın da kaybolduğunu ifade etmek istiyorum."

Erzurum, "Siyasi hamasi nutuklarla ve tweetlerle ne parti idaresi olur ne de memleket idaresi. Siyasi etik, meşveret ve istişareden uzak, sadece şahsi ikbal beklentileriyle yapılan siyaset yanlışının ve bunlara prim veren bir yapının içinde bulunmam söz konusu değildir." ifadesini kullanarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendine Türk milliyetçiliği ideolojisini hayat tarzı olarak benimsemiş bir ülkücü olarak gelinen noktada ülkücülerin tasfiye edilme hareketini, ülkücülere diyetten bahseden bir yönetimi asla tasvip edip içinde olamam. Siyaseti sadece Türk milletine faydalı olmak için yapan ve çocuklarımıza anlatacak hikayelerimiz olsun diye uğraşan, bugüne kadar da bilerek hiçbir siyasi yanlışın içerisinde olmayan bir kardeşiniz olarak, bundan sonra da yanlışı onaylamayacağımdan dolayı İP'deki tüm görevlerimden (kurucu üyelik ve genel başkan danışmanlığı) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum."

Erzurum, bundan sonraki süreçte siyasi sıfatlarından arınmış bir şekilde, sadece ülkücülüğüyle memleketine hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.