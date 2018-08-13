İP tiyatrosu usta oyunculara taş çıkarttı

Tiyatro oyununa benzer bir kurultayda, kızıp gittiği partisine dönüşünü, ‘Gel dediniz, ben de geldim’ sözleriyle izah eden İP Genel Başkan Meral Akşener’in, ‘Veda niyetine ‘ben sizi çok sevdim be’ demiştim. Bu sözümü alıp, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz: ‘Biz de seni çok sevdik be’ dediniz. Kararınıza teslim oldum’ diyerek, bırakma kararını verirken iradesini sormadığı delegenin iradesine boyun eğdiğini söylemesi dikkat çekti.

CHP’YE KUMPAS ELEŞTİRİSİ

Akşener’in, konuşmasında eleştiri oklarının hedefine, 24 Haziran seçimlerine “ittifak” halinde girdiği CHP’yi de koyması dikkat çekti. Akşener seçimlere, altına imza atarak ittifak halinde girdiği CHP’yi, ‘kumpas ağzı gibi konumlandığı’nı söyleyerek karşı cepheye koydu.

İSVİÇRE ÇAKISI” TEPKİSİ

Akşener’in, “İP, AK Parti ve CHP’nin bir kumpas ağzı gibi konumlandığı, yanlarına da her işe yarayan, İsviçre çakısı rolündeki, MHP’nin iliştirildiği siyasi tabloyu değiştirmiştir” demesi MHP cephesinde sert karşılık buldu. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin danışmanı ve Ortadoğu Gazetesi’nin eski yazarı Yıldıray Çiçek de, Akşener’e yanıt veren tiwitinde, “Kendisi FETÖ’nün maklube tepsisi, CHP’nin çorba tabağı, HDP’nin düdüklü tenceresi olur” tepkisiyle dikkat çekti.