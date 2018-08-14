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İP’te yenileme değil, erime var

  • STAR ANKARA
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Tiyatro gösterisine dönüşen İP Kurultayından yenilenme beklenirken erime gözlendi. İP’de delegenin üçte biri kurultaya gelmedi. Gelenlerin bir kısmı da Genel Başkan Meral Akşener’e oy vermedi. Bin 123 delegeden 888’inin kurultaya katılması dikkat çekti. 235 delegenin kurultaya gelmemesi Akşener’e tepkinin sürdüğü yorumlarına neden oldu. GİK üyeliği seçimlerindeyse en çok çiziği partinin “ağır toplar”ı yedi. Delegelerinin bile tepkisini ortaya koyarak katılmadığı İP’te en çok çiziği yakınındaki isimlerin istifasına engel olamayan Ümit Özdağ ve Akşener’i ikna için kapısına gittiğinde “liderimiz Devlet Bahçeli” gafını yapan Koray Aydın yedi. Geride kalan İP kurultayı, parti içinde başlayan tartışmaları bitirmeye yetmedi. Olağanüstü kongrede ortaya çıkan tablo, yeni tartışmaların çıkacağının işaretini taşır nitelikte. Hem Akşener’e, hem de listesine verilen oylar, partide suların durulmayacağı, aksine daha da dalgalanmaların yaşanabileceğine işaret ediyor. 

TARTIŞMALI KOLTUK 

Kurucularının birbiri ardına istifa ettiği İP’te, kayıtlı bin 123 delegenin neredeyse beşte birinin kongreye katılmaması, partiden ümidini kesenler açısından önemli bir göstergeyi oluşturdu. Kongreye, 888 delegenin katılması, ‘küstüm oynamıyorum’ tarzıyla istifa edip partiyi bırakan Akşener’e karşı oluşan güvensizliğin ifadesi olarak yorumlandı. Genel Başkan seçiminde 235 delegenin, ya kongreye gelmeyip, ya da gelip de oy kullanmaması, ‘genel başkanlık’ makamının tartışılır olmaya devam edeceğinin göstergesi olarak algılandı. 

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