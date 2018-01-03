İranlılar kirli oyunu gördü

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI KARAAĞAÇLI ÜLKESİNDE YAŞANANLARI STAR’A ANLATTI

Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı, İran’da ABD ve İsrail destekli gösterileri Star’a değerlendirdi.İran’ı yakından tanıyan, kendisi de İranlı olan Karaağaçlı, protestocuların ‘büyük oyunu’ gördüğünü ve sokaktan çekilmeye başladığını kaydetti. İşte Karaağaçlı’nın sorularımıza verdiği cevaplar:

- Ekonomik gerekçeler gösterilen olayların, gerçekte çıkış sebebi sizce nedir?

Olayların başlangıç noktası İran’ın kuzeydoğu bölgesindeki Horasan ilinin merkezi kutsal Meşhed kentidir. Bildiğimiz gibi bu kentte Şiilerin sekizinci imamı İmam Rıza’nın türbesi bulunmaktadır. Esasen İran’ın iki kutsal kentinden biridir. Bazı söylentilere göre olayların başlangıcında kentin Cuma imamı aynı zamanda dini lider Ali Hamaney’in o ildeki temsilcisi konumunda olan aşırı din adamı Elem El Huda olaylara destek vermiştir. Unutulmamalıdır ki Elem El Huda son İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde reformcu Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani’nin en büyük rakibi konumundaki, tutucu din adamı İbrahim Reisi’nin kayınpederidir. Bardağı taşıran son olaylar ise bir çok özel finans kuruluşunun batması sonucunda insanların zar zor biriktirdikleri birikimlerinin tehlikeye girmesi olmuştur. Bu ortamı fırsata çevirmek isteyen bazı radikal ve muhafazakar kişi, dernek ve encümen, reformcu Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani ve hükümetini zayıflamak hatta düşürmek amacıyla söz konusu kitlelere arka çıkmış kendilerine bağlı yayın kuruluşlarında olayları abartma suretiyle sokakların hareketlenmesine neden olmuşlardır.

ABD’NİN AÇIK HEDEFİ

- Yabancı istihbarat ajanları da olabilir mi?

Tabi olaylar daha çok yeni. Yalnız unutmamak gerekir ki; başta ABD emperyalizmi olmak üzere uzun zamandan beri Siyonist İsrail rejimi, Suudi Arabistan ve yandaşı irili ufaklı Körfez ülkelerinin kimi yönetimleri İran’da etnik ve mezhepsel çatışma yaratmak için büyük yatırımlar yapmakta. Organizasyonlar düzenleyip algı yaratmakta, sosyal medyadan bunları gerçekmiş gibi sunmaktadırlar.

- Göstericilere ABD ve İsrail bu kadar açık bir şekilde neden destek veriyor?

Cevabı zaten belli olan bir sorudur bu. Siyonist İsrail rejiminin güvenliği ABD emperyalizmi için en önemli siyasal doktrin olduğunu düşünecek olursak, ırkçı ABD başkanının bu olayları kışkırtması ve desteklenmesinden başka bir şey düşünmemek gerekir.

- ABD Başkanı Trump’ın en başından itibaren İran’ı terörist ilan etmesinin ve karşı duruşunun sebebi nedir?

ABD dünyanın en büyük terörist devletidir. ABD’nin bağımsız ve kendi egemenliği altında bulunmayan yönetimlere tahammülü yoktur.

- İran’da şu anda son durum nedir? İran halkı gösterilere ne kadar destek veriyor?

Uzun zamandan beri İran Hükümetini bölgedeki eylem, girişim ve yaptıklarından dolayı köşeye sıkışan hatta hüsrana uğrayan ABD, Siyonist İsrail rejimi ve Suudi Arabistan gibi batı eksenli ülkeler olayları abartarak sosyal medya ve internet imkanlarını kullanarak yönlendirip, yönetmeye yeltenmişlerdir. Birçok montaj haber, yalan videolar hazırlanarak medya üzerinden servis edilmeye başlanmıştır. Bazı kaynaklara göre ilk üç gün içerisinde olaylarla ilgili atılan tweetlerin %50 si Suudi Arabistan’dan servis edilmiştir. ABD Başkanı Trump, Siyonist İsrail’in başbakanı Netenyahu ve diğer bakanları, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve benzer körfez ülkelerinin olaylara hızla sahip çıkması kitleleri İran yönetimine karşı kışkırtıp yönlendirmeye kalkışmaları, İran halkı ve protestocular üzerinde ters etki yaratmıştır. Zira daha birkaç ay önce Trump İran halkını ‘terörist’ diye nitelemiş ve aşağılamıştır. Diğer destekçi ülkelerin yöneticilerinde İran devleti ve halkına karşı ne denli hasmane tutum takındıkları ve kin besledikleri İran kamuoyunca bilinmektedir. Bu nedenlerden dolayı haklı talepler ile sokaklara çıkan on binlerce İranlının yasal miting ve gösteri yürüyüşünden saptırılıp güvenlik güçlerine saldırı ateşli silahlarla kamu binalarına saldırı ve benzer olaylar vuku bulunca halk olup bitenin farkına varmış ve bu kargaşanın giderek büyütülmesinin esas hedefinin İran’ı Suriyeleştirmek, Iraklaştırmak velhasıl ülkeyi bir iç savaşa sürüklemek olduğu gerçeğini görmüşlerdir.

SATILIK MAŞA ÖRGÜTLER

Özellikle, Beyaz Saray kölesi konumunda bulunan devrik Şah Pehlevi’nin oğlu sözde Veliaht, İran halkının nazarında dünyanın en kanlı terör örgütü konumunda bulunan hatta (DEAŞ) ISIS’den daha tehlikeli görülen Halkın Mücahitleri(Munafıklar) ve kimi etnik temelli terör örgütlerinin halk hareketinin önüne koyulma projesi, İran halkının büyük tepkisiyle karşılaşmıştır. Böyle müflis siyasi kişi ve grupları öne çıkartılmasıyla daha önce halkın makul talep ve isteklerine destek olan birçok kişi, siyasi parti, hatta sol hareketlere mensup gruplar durup düşünüp ve ülkeyi bu kargaşaya sürüklemek isteyen batılı emperyalist güçler ve satılmış maşalarının payandası olmayacakları düşüncesine varmışlardır. İki bin beş yüz yıllık bir medeniyetin ve devletin varisleri olan İranlılar ülkelerini teslim etmeyecek kadar tarih bilinci ve şuuruna sahiptirler.

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