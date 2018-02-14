İşi FETÖ elebaşının ömrünü uzatmakmış

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanık Ekrem Yeter, avukatları ile yakınları katıldı. Tanık Bülent Çanakçı, 2009 yılına kadar FETÖ içinde bulunduğunu anlatarak,kendisinin Dışkapı Çocuk Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olduğunu belirtti. Yeter’in de Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olduğunu ifade eden Çanakçı, Yeter’in Kardiyoloji Derneği Başkanı olduğu dönemde Hacettepe Hastanesi’nde FETÖ üyelerinin bulunduğu “Teknokent” isimli bir yer bulunduğunu dile getirdi. Çanakçı, “Orada kök hücre merkezi kurmak için çok uğraştılar, belediye başkanları ile görüştüler. FETÖ elebaşı Gülen’in doktoru firari Tuncay Delibaş bu konu üzerinde çok duruyordu. Bu merkezi Gülen’in hastalıklarını kök hücre tedavisiyle geçirip, ömrünü uzatmak için açmak istedikleri basında haberlere konu olmuştu. Bu FETÖ’nün talimatıyla Tuncay Delibaş tarafından uygulamaya geçirilen bir projeydi.

DALGA GEÇİYORDU

Hacettepe bu projeye teknik, Ekrem Yeter de personel desteği verecekti. Bu projede aktif olarak yer aldı” iddialarında bulundu. Çanakçı, Yeter’i Tuncay Delibaş konusunda uyarmak için bir gün odasına gittiğini, o sırada Yeter’e telefon geldiğini anlatarak şunları kaydetti:

“Kiminle konuştuğunu bilmiyorum ancak, ‘indeyim bekliyorum. Beyefendi gelecekmiş paraları saydım bekliyorum. Halı serdik bekliyoruz’ diyerek, Cumhurbaşkanımızla dalga geçtiğini hatırlıyorum. Bu olay tam tarihini hatırlamıyorum ama 17-25 Aralık’tan sonraydı. Telefon konuşmasından sonra dışarı çıktık. Ben Tuncay Delibaş’ın dış güçlerin adamı olduğunu ve kendisine zarar vereceğini söyledim. Bana ‘bu işler senin bildiğin gibi değil. Benim açımdan bir zararı yok’ dedi.” Çanakçı, Yeter’in eşinin de o dönemde “Ablaların ablası” olarak bilindiğini, tayin ve atamalarda etkili bir isim olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Nisan 2018’e erteledi.