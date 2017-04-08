Erdoğan: 16 Nisan'dan sonra Kılıçdaroğlu gider
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'daki mitinginde Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir 'Evet' sonrası gideceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Yenikapı mitinginde yaptığı konuşmada CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan sonrası koltuğunda oturmayacağını söyledi.
"MHP'NİN MİTİNGİ DE GÜZEL OLACAK"
Adını göklere yazdığım İstanbul. Benim vatanım İstanbul. Sana geldim İstanbul. İçim umutlarla dolu İstanbul. Seni görüyorum yine. Rumeli Hisarı'nda oturup bir türkü tutturduğum İstanbul.
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