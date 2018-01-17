İttifak komisyonundan ilk açıklama geldi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hayırlı işlerde acele etmek lazım. Türk demokrasi hayatı için çok önemli gelişmelerin, birlikteliğin, bir mutabakatın gerçekleşeceğine inanıyoruz.
- İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hayırlı işlerde acele etmek lazım. En kısa zamanda milletimizin mutabakatını sağlayacak şekilde, geniş katılımlı, herkesi kucaklayacak ve ülkemizin geleceğine emin adımlarla bakacağı, daha güçlü bir demokrasi ve Türkiye için çalışmamızı çok geniş bir perspektif ile yapacağız" dedi.
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