İttifak komisyonundan ilk açıklama geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hayırlı işlerde acele etmek lazım. En kısa zamanda milletimizin mutabakatını sağlayacak şekilde, geniş katılımlı, herkesi kucaklayacak ve ülkemizin geleceğine emin adımlarla bakacağı, daha güçlü bir demokrasi ve Türkiye için çalışmamızı çok geniş bir perspektif ile yapacağız" dedi.