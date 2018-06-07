İyi misin Meral

İP’in Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in “S-400’ler Külliye’nin savunması için alındı” iddiası askeri uzmanları güldürdü. “S-400’ler ülke savunması için kullanılır” diyen uzmanlar, bu iddianın çok komik olduğunu söylediler.

FETÖ desteğiyle MHP’yi ele geçirmeye kalkıştığı belirtilen, başaramayınca da kurdurulan İP’in Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener, garip açıklamalar yapmayı sürdürüyor. 2016 yılı başında “15 Temmuz’da ben Başbakan olacağım” diye kafa karıştıran Akşener, şüpheli iddialarına şimdi de Türkiye’nin ulusal güvenliği için hayati olan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili güldüren bir iddia ortaya attı. Akşener, “S-400’lerle ilgili bir duyumum var. Büyük bir güvensizlik neticesinde sarayın korunması için alındığına dair bir duyumum var” dedi. Akşener’in açıklamalarını ‘Trajikomik’ bulan askeri uzmanlar, S-400’lerin ülkenin genel hava sahasını korumaya yönelik 400 km menzilli füzeler olduğunu, Cumhurbaşkanlığı veya benzeri stratejik noktaların tüm ülkelerde 5-10 km menzilli füzelerle korunduğunu söylediler. S-400’lerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için alındığı iddiasının tutulacak bir yanı olmadığını vurguladılar.

ÇOK KOMİK BİR İDDİA

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Başkan Yardımcısı Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğlu, S-400’lerin herhangi bir mekanın değil, ülkenin genel hava sahasının korunması için kullanılan uzun menzilli füzeler olduğu bilgisini vererek “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin savunulması için S-400’lerin alınacağını ancak Meral Akşener düşünebilirdi. Bu komik iddia gösteriyor ki Meral Akşener bırakın Türkiye›nin Cumhurbaşkanı adayı ve bir parti genel başkanı olmayı... diyecek bir şey bulamıyorum!» diye konuştu. Akşener’in ASDER’e “Konya ve Tokat’ta milis kuvvet yetiştiriyor” iftirasını attığını hatırlatan Hacımustafaoğlu, şunları söyledi: “Akşener’in hiç mi bir askeri danışmanı yok? Sınırlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlayamazsan ülkenin bir noktasını nasıl sağlayacaksın? Ben hava savunmacısıyım. Bugün bana ‘Cumhurbaşkanı Külliyesi’ni koruyacak sistem geliştir’ derseniz, en fazla 5-10 kilometre menzilli savunma füzeleri kullanırım. Çünkü bu tip noktaların yakın korunması için bu gerekir.”

YÜKSEK İRTİFA SAVUNMA

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) güvenlik uzmanı emekli Albay İbrahim Keleş de Akşener’in ‘S-400 Külliye için alınıyor’ iddiasını komik buldu. S-400’lerin radar menzilinin 600 km, etkili menzilinin 400 km olduğunu kaydeden Keleş şöyle konuştu: “Meral Akşener’in bu tip konularda konuşmadan önce varsa şayet askeri danışmanlarına sorup öğrenmeli. Bu tip sistemler, Cumhurbaşkanı Külliyesi gibi noktaları değil ülkenin yüksek irtifa hava savunmasını sağlamak için kullanılır. Genellikle sınırlara yakın yerlere konulur ki hem yüksek irtifa hava savunmasını hem istihbarat sağlasın... Yani ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi noktalar için S-400’ler alınıyor’ demek, komik oluyor.”

“Tabii bu açıklamayı bir başka açıdan da okumak mümkün” diyen Keleş, şu değerlendirmede bulundu: “Burada S-400’leri kim istemiyor? Onları anlarız da Akşener’in derdini anlatmak mümkün değil. Maalesef ülkemizdeki bir takım siyasiler dış ülkelerin taleplerini gündeme getiriyorlar. şu anda bazı Cumhurbaşkanı adaylarının ‘Bu projeleri yaptırmayacağız, iptal edeceğiz’ dediği projeler, hep dış ülkelerin durdurmak için çaba gösterdiği projeler. Dış ülkelerin Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi büyük projelere karşı çıkmalarını anlarım da Türkiye’yi yönetmeye talip olanların ülkemize ilerlemesini, büyümesini sağlayacak projelere karşı çıkmalarını anlamak mümkün değil.” l