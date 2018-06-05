İzmir devam diyor

Türkiye’nin yepyeni bir döneme başlayacağı 24 Haziran seçimlerine 19 gün kala Star, vatandaşın nabzını tuttu. CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de ilginç sonuçlara ulaşıldı. Uzun yıllar CHP’li belediyelerin görev yaptığı İzmir’de halk, yapılmayan hizmetler ve yarım yapılan işler nedeniyle tercihinde önemli değişikliklere gidiyor.Bunda da yolların bakımsız olması, eskiyen su şebekesinde yaşanan arızalar nedeniyle suların kentin dört bir yanında boşa akması, toplu ulaşımda CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halkı eziyet çektiren aktarmalı sistemi ve İZBAN›da getirdiği ‘Artı Para’ sisteminin aralarında olduğu vatandaşı canından bezdiren ‘İcraatlar’ etkili oluyor. Bu durum, İzmir’de AK Parti’nin yönettiği yedi belediyenin verdiği hizmetlerle kıyaslanınca halkın tercihinde ciddi bir değişime yol açıyor.

İZMİR ÇİFT KALE OLDU!

7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP yüzde 45.41, AK Parti yüzde 26.21, MHP yüzde 13.71 oy aldı. Hemen ardından 1 Kasım 2015’te yapılan seçimlerde ise AK Parti İzmir’de oylarını yüzde 4.8 artırdı. İzmirliler›den CHP yüzde 46.8, AK Parti yüzde 31, MHP yüzde 11.4 destek buldu. 16 Nisan 2017’deki anayasa referandumunda ise İzmir’de yüzde 68.8 ‘Hayır’ oyu çıkarken yüzde 31.2 ‘Evet’ oyu çıktı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP adayı yüzde 58.64, Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 33.38 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin sağlanacağı 24 Haziran seçimlerinde İzmir’in vekil sayısı 26’dan 28’e yükseldi. Geçen seçimde CHP 14, AK Parti 8, MHP ve HDP 2’şer vekil çıkardı. Ancak, gelinen son durumda, İzmir artık CHP’nin ‘tek kale’ top çevirdiği şehir olmaktan çıktı. AK Parti’nin tüm Türkiye’deki gösterdiği atılım burada da etkisini gösterdi. Sokaktaki İzmirli bu duruma ise “Artık İzmir CHP’nin kalesi değil, CHP ve AK Parti’nin bulunduğu çift kale saha oldu” diye değerlendirdi.

CUMHUR İTTİFAKI DİYORUZ

Özel Güvenlik Serkan Martin (38):İzmir tarihinin en büyük yatırımını AK Parti hükümetleri zamanında gördü. 24 Haziran’da da insanlar hizmete oy verecek. Yatırım ve hizmeti hangi partinin iktidarında yapıldığı ortada. Cumhur İttifakı’yla devam!..

İZMİR İSTEMEZÜKÇÜ ŞEHİR

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı:İzmir tarihinde görmediği yatırımları gördü. İzmir ‹İstemezükçülerin’ olduğu bir şehir. Konak tüneli yapılırken CHP’li belediyeler durdurmak için çok kez mahkemeye verdi. Ama bakanlık yaptı, şimdi en çok kullananlar ise kendileri.

İZMİR’E ÇAĞ ATLATILDI

27 yıldır seyyar Milli Piyango bayi Malik Cingöz (68):İzmir’e AK Parti hükümetlerinin yaptığı yatırımları birebir gören ve fark eden biriyim. İzmir›e yapılmayan hizmetler yapıldı son 15 yılda. Hastaneleriyle, yollarıyla, demiryollarıyla İzmir›e çağ atlatıldı. Eskiden okul, cami yapılacağı zaman vatandaştan toplar yapardı devlet. Şimdi vatandaştan para toplamadan yapılıyor bunlar. Hükümetin devam etmesiyle hem İzmir kazanacak hem de Türkiye kazanacak.

BELEDİYE ZORLAŞTIRIYOR

Avukat Ercan Dönmez:Çevreyolunun bitilmesi, Konak Tüneli›nin yapılması, İzmir Körfez Geçiş projesi gibi yatırımlar hükümetin İzmir›e önem verdiğini gösteriyor. Fakat yerel yönetim tarafından yapılmaması için zorlaştırıcı adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan›ın seçilmesiyle İzmir›e yatırımların hız kesmeden devam edeceğini düşünüyorum.

BELEDİYELER HEP TIKADI

İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut:Yerel yöneticiler şehrin hep önünü tıkadı bugün de hala tıkamaya devam ediyor. Hükümet, hizmetin oyla yapılmadığını gösteriyor.

İYİ İŞLERİN GÖSTERGESİ

Kemeraltı esnafı İlyas Gönen: Uçanyolun, Konak Tüneli’nin İzmir trafiğini rahatlatması bile AK Parti hükümetlerinin yaptığı iyi işlerin göstergesi. Gelecekte bu işlerin devam etmesi gerekiyor.

ERİŞİLEBİLİR KENT OLDUK

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli:İzmir, yapılan yatırımlar sayesinde çok daha kolay erişilebilir bir kent haline geldi. Yatırımlarla İzmir, Türkiye’nin çekim merkezi haline gelme sürecini tamamlamış olacak.

BİNALİ BEY’İN KATKISI ÇOK

İşadamı Özgür Çakmak:İzmir’e AK Parti hükümetlerinin katkısı çok oldu. Başbakan Binali bey olmasa ne yatırımlar olurdu ne de İzmir gelişmesini sürdürebilirdi. İzmir’de Binali bey olsaydı, İzmir’i uçururdu. İnşallah AK Parti hükümeti kazanır ve İzmir yükselmeye devam eder.

HAYATI KOLAYLAŞTIRDILAR

Sanayici Kadim Canbolat: AK Parti İzmir’in gelişmesi için çaba sarf etmiştir ve etmeye devam ediyor. Dev yatırımlar tamamlanınca İzmir’e büyük katkı sağlayacak. İzmir’de hayatı kolaylaştıracak yatırımlar AK Parti hükümetleri ile yapılmıştır.

HÜKÜMETİN HİZMETİ ÇOK

Esnaf Necati Şahin:Kimse hükümet İzmir’e hizmet yapmadı diyemez. Hizmetleri çok oldu. Bu hizmetlerin ilerleyen dönemlerde daha fazla olmasını istiyorum.

HÜKÜMETTEN MEMNUNUM

İhracatçı Musa Turan: AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar İzmir’e yaptığı yatırımlardan memnunum. Bundan sonrada yapılacak yatırımlarla İzmir’de ekonomik faaliyetler hız kesmeden devam edecektir. Özellikle Ekonomi bakanımıza, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

İZMİR’E YATIRIM YAĞDI

Oto lastik tamircisi Bekir Kılıç (59):İzmir’e görmediğimiz yatırımlar geldi. Yerel yöneticilerinin yapması gereken hizmetler tam anlamıyla yapılamazken hükümet yereli destekleyerek İzmirlileri kurtarıyor. Bu seçimde oyumu AK Parti›ye vereceğim Cumhurbaşkanlığı›nda da Recep Tayyip Erdoğan›a vereceğim.