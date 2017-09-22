Kadir Topbaş istifa sonrası Twitter'dan paylaştı: Allah'a emanet olun
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Saraçhane merkez binasında yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2004 yılından bu yana sürdüren Kadir Topbaş, istifa ettiğini açıkladı. Kararını İBB'de düzenlediği basın toplantısında duyuran Topbaş, istifasının nedenini ise açıklamadı. Topbaş gece saatlerinde Twitter'dan bazı paylaşımlarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde istifa eden Topbaş akşam saatlerinde Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:
"3 dönemdir bana güvenen ve yetki veren İstanbullular'a teşekkür ediyorum.
Beni aday göstererek bu onurlu görevi yapmamı sağlayan Sn. Cumhurbaşkanımız'a ve AK Partim'e şükranlarımı sunuyorum.
Haksız ithamlarda bulunanlar da dahil olmak üzere herkese hakkımı helal ediyorum.
Göreve başladığımda "Hayatım İstanbul" demiştim. Gönüllerinizde güzel izler bırakmış olmayı umuyorum.
Her zaman dualarımda olan İstanbullular'ın dualarında olabilmek ümidiyle…
Allah'a emanet olun."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.