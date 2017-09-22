Kadir Topbaş istifa sonrası Twitter'dan paylaştı: Allah'a emanet olun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Saraçhane merkez binasında yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2004 yılından bu yana sürdüren Kadir Topbaş, istifa ettiğini açıkladı. Kararını İBB'de düzenlediği basın toplantısında duyuran Topbaş, istifasının nedenini ise açıklamadı. Topbaş gece saatlerinde Twitter'dan bazı paylaşımlarda bulundu.