Kalpazan FETÖ

TSK, emniyet, yargı, okullar ve bürokrasiye sızarak devlet içinde paralel devlet oluşumuna giren FETÖ’nün paralel merkez bankası da kurduğu ortaya çıktı. Örgütün İzmir’deki Çağlayan Matbaası’nda para bastığı iddiasıyla da soruşturma açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbarın ardından, Mali Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün yasadışı para bastığı iddiasını soruşturmaya başladı. Savcılığa ifade veren ve 17-25 Aralık’tan önce örgütün içinde bulunduğunu belirten bir ihbarcının, FETÖ kurumlarından biri olduğu için 15 Temmuz sonrasında el konulan ve kayyum atanan Çağlayan Matbaası’na ilişkin önemli iddialarda bulunduğu öğrenildi.

SABAHA KADAR BASKI

Dünyanın en büyük yedi matbaasından biri olan ve baskı özelliklerinin Merkez Bankası ile yarışacak boyutta olduğu belirtilen Çağlayan Matbaası’nda, hem ÖSYM’den çalınan sorulara hem de sahte para basımına ilişkin faaliyetler yürütüldüğü iddia edildi. Savcılığa ifade veren ihbarcının, “Matbaada bazen perdeler kapatılır ve içeride sabaha kadar gizli gizli baskı yapılıyordu. O zaman, para ve çalınan sınav sorularına ilişkin kitapçıkların basıldığı konuşuluyordu” dediği öğrenildi.

Savcılığın talimatı üzerine, FETÖ’nün muhtemel bastığı sahte paralara ilişkin mali polis tarafından araştırma başlatıldığı öğrenildi. Polisin, bu matbaada basılmış olası sahte paraların peşine düştüğü kaydedildi. Devletin her kurumunda olduğu gibi Merkez Bankası’nda da yapılanmaya gitmiş ve buradan orijinal baskı aletlerini de almış olabileceğini düşünen yetkililer, burada aynı Merkez Bankası gibi kaçak ‘gerçek para’ bile basmış olabileceği ihtimalini de araştırıyor.

PARALEL MB GİBİ

İzmir Sarnıç›ta 1983 yılında kurulan Çağlayan Matbaası›nda, FETÖ’ye bağlı tüm dershanelerin kitapçıklarının yanı sıra, Sızıntı gibi yayın organlarının da basıldığı kaydedildi. Çalınan soruların, dershanelerde örgüt mensuplarına ‘deneme kitabı’ adı altında bu matbaada basılarak cevapların aktarıldığı iddiası da araştırılıyor.