Kalpazan FETÖ
Devlet memurluğu, öğretim üyeliği, polislik, harp okulu, hakimlik-savcılık gibi bir çok mesleğin giriş sınavlarında yolsuzluk yapan FETÖ’nün himmet vurgunuyla yetirmeyip paralel banknot matbaası kurup para bastığı da ortaya çıktı
- MUAMMER BAŞKAN
TSK, emniyet, yargı, okullar ve bürokrasiye sızarak devlet içinde paralel devlet oluşumuna giren FETÖ’nün paralel merkez bankası da kurduğu ortaya çıktı. Örgütün İzmir’deki Çağlayan Matbaası’nda para bastığı iddiasıyla da soruşturma açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbarın ardından, Mali Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün yasadışı para bastığı iddiasını soruşturmaya başladı. Savcılığa ifade veren ve 17-25 Aralık’tan önce örgütün içinde bulunduğunu belirten bir ihbarcının, FETÖ kurumlarından biri olduğu için 15 Temmuz sonrasında el konulan ve kayyum atanan Çağlayan Matbaası’na ilişkin önemli iddialarda bulunduğu öğrenildi.
SABAHA KADAR BASKI
Dünyanın en büyük yedi matbaasından biri olan ve baskı özelliklerinin Merkez Bankası ile yarışacak boyutta olduğu belirtilen Çağlayan Matbaası’nda, hem ÖSYM’den çalınan sorulara hem de sahte para basımına ilişkin faaliyetler yürütüldüğü iddia edildi. Savcılığa ifade veren ihbarcının, “Matbaada bazen perdeler kapatılır ve içeride sabaha kadar gizli gizli baskı yapılıyordu. O zaman, para ve çalınan sınav sorularına ilişkin kitapçıkların basıldığı konuşuluyordu” dediği öğrenildi.
Savcılığın talimatı üzerine, FETÖ’nün muhtemel bastığı sahte paralara ilişkin mali polis tarafından araştırma başlatıldığı öğrenildi. Polisin, bu matbaada basılmış olası sahte paraların peşine düştüğü kaydedildi. Devletin her kurumunda olduğu gibi Merkez Bankası’nda da yapılanmaya gitmiş ve buradan orijinal baskı aletlerini de almış olabileceğini düşünen yetkililer, burada aynı Merkez Bankası gibi kaçak ‘gerçek para’ bile basmış olabileceği ihtimalini de araştırıyor.
PARALEL MB GİBİ
İzmir Sarnıç›ta 1983 yılında kurulan Çağlayan Matbaası›nda, FETÖ’ye bağlı tüm dershanelerin kitapçıklarının yanı sıra, Sızıntı gibi yayın organlarının da basıldığı kaydedildi. Çalınan soruların, dershanelerde örgüt mensuplarına ‘deneme kitabı’ adı altında bu matbaada basılarak cevapların aktarıldığı iddiası da araştırılıyor.
FETÖ HATTI
- İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında 54 ilde “ByLock” kullanan 243 asker için gözaltı kararı çıkartıldı.
- Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı olan çoğu polis 32 şüpheliden 27’s yakalandı.
- Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürüldüğü serginin organizatörü Timur Özkan’ın 11 Ocak’ta gözaltına alındığı öğrenildi.
- Kırklareli’nde tutuklanan FETÖ’cünün deposunda, askeri bölgelere ait harita bilgilerinin yer aldığı kitap bulundu.
Anksiyetesi bozuk!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e, 2 Mart 1981’de “reaktif anksiyete” teşhisi konduğu ortaya çıktı. Diyanet’in FETÖ Komisyonu’na gönderdiği yazıda Gülen’e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde kaygı durum bozukluğu olan “reaktif anksiyete” teşhisi konduğu ve 20 gün rapor yazıldığı belirlendi. Anksiyete endişe, kaygı, korku, gerilim, sıkıntı hali olarak açıklanıyor. Nedeni belli olmayan tedirginlik hali ve yaşanan iç çatışmaların sonucu olduğu da değerlendiriliyor.
Fuat Avni’ye ağır müebbet
İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin iddianamede terör örgütünün sosyal medyadaki propaganda aracı olarak kullandığı ‹›fuatavni›› hesabının kurucusu olan firari şüpheli Said Sefa›nın ağırlaştırılmış müebbet, diğer 28 sanığın ise 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Savcı Murat Çağlak›ın hazırladığı ve Başsavcıvekili İsmail Uçar›ın onayladığı 196 sayfalık iddianamede, örgütün 15 Temmuz darbe girişimi ile medya yapılanması detaylı olarak anlatılıyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüpheliler Said Sefa, Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız şüpheli sıfatıyla yer alıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.