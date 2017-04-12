Kılıçdaroğlu yine kıvırdı! 15 Temmuz cevabı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim Yenikapı'ya davet etmezdim' şeklindeki ifadelerine tüm görüntülere rağmen skandal sözlerle cevap verdi.
Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında, "Sayın cumhurbaşkanı bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteri ilan edeceğim. Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil darbeye karşı olduğum için gittim" diyerek yine kendi kendini yalanladı.
FETÖ'NÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMIŞTI
Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, daha önce de FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet gecesine ilişkin 'Kontrollü darbe' ifadelerini kullanmış, sonrasında yine çark ederek 'Bu bir darbedir ve yüzlerce şehit verdik' diye konuşmuştu.
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