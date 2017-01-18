Kılıçdaroğlu'na devlet dersi

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin Anayasa değişiklik paketinin ikinci tur görüşmeleri öncesi iki muhalefet lideri bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, Meclis’teki makamında ziyaret etti. Randevu talebi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’dan gelirken, saat 12.00 sularında başlayan görüşme baş başa gerçekleşti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına çıktı.Görüşme sonrası liderlerin açıklamaları ise oldukça kısaydı. Kılıçdaroğlu “MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı kendileriyle paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi. Devlet Bahçeli, “genel başkanım gerekeni söyledi” demekle yetindi.

İLK 4 MADDE POLEMİĞİ

Zirvede konuşulanlar ise basına sızdı. Kılıçdaroğlu’nun, Bahçeli ile görüşmesinde AK Parti’li İsmail Aydın’ın ilk 4 madde sözlerini gündeme getirerek, “Cumhurbaşkanı danışmanlarının söylediklerine de bakınca AK Parti’nin ilk dört maddenin değiştirilmesini istediği görülüyor” dediği öğrenildi. Bahçeli ise, “Türkiye Cumhuriyeti ayağımızın altından kayıyor buna izin verilmemeli” diyen Kılıçdaroğlu’na sert bir üslupla konuştuğu ve 15 Kasım’daki grup konuşmasına atıfta bulunarak, “15 Kasım’da size çağrı yaptım. Siz sürece katkı verseydiniz daha iyi bir paket ortaya çıkardı” dedi. Bahçeli, o grup toplantısında, “CHP kapris yapmamalı. El ele milletin sorunlarına beraberce eğilelim. Kamburlarından birlikte kurtaralım. Önyargısız bir araya gelirsek başaramayacağımızdan katiyen şüphemiz yoktur” demişti.

DOĞRU ROTA ŞART

CHP’yi elini taşın altına koymamakla suçlayan Bahçeli’nin, “Sürecin başından itibaren ana muhalefet olarak katkı verebilirdiniz. Sizin de bu sürecin içinde olmanızı isterdik” yorumunu yaptığı bildirildi. Twitter’daki ifadesini de yineleyen Bahçeli’nin, “Fırtınalı denizlerde seyir halindeyken, felaketlerden uzak durmak için hem doğru pusula, hem de rota düzeltmeleri şarttır. Yapılan budur” diye konuştuğu öğrenildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’na eşlik eden başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök ise görüşmeye katılmadı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri, Kılıçdaroğlu’nun görüşme talebini kabul ettikten hemen sonra Twittar’dan CHP’yi sert sözlerle hedef aldı. Bahçeli, CHP’nin milletten ümidini kestiğini, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara saptığını belirterek, CHP’nin “kaos ittifakı” ile hareket ettiğini söylemişti. Söz konusu açıklamaya rağmen Kılıçdaroğlu, ziyareti iptal etmemişti.