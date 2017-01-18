Kılıçdaroğlu'na devlet dersi
CHP’nin Anayasa değişikliğiyle ilgili son hamlesi de boşa çıktı. Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesi Bahçeli ile görüştü ancak umduğunu bulamadı. Bahçeli, görüşmede CHP’yi elini taşın altına koymamakla suçladı.
- ŞERİFE GÜZEL
Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin Anayasa değişiklik paketinin ikinci tur görüşmeleri öncesi iki muhalefet lideri bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, Meclis’teki makamında ziyaret etti. Randevu talebi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’dan gelirken, saat 12.00 sularında başlayan görüşme baş başa gerçekleşti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına çıktı.Görüşme sonrası liderlerin açıklamaları ise oldukça kısaydı. Kılıçdaroğlu “MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı kendileriyle paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi. Devlet Bahçeli, “genel başkanım gerekeni söyledi” demekle yetindi.
İLK 4 MADDE POLEMİĞİ
Zirvede konuşulanlar ise basına sızdı. Kılıçdaroğlu’nun, Bahçeli ile görüşmesinde AK Parti’li İsmail Aydın’ın ilk 4 madde sözlerini gündeme getirerek, “Cumhurbaşkanı danışmanlarının söylediklerine de bakınca AK Parti’nin ilk dört maddenin değiştirilmesini istediği görülüyor” dediği öğrenildi. Bahçeli ise, “Türkiye Cumhuriyeti ayağımızın altından kayıyor buna izin verilmemeli” diyen Kılıçdaroğlu’na sert bir üslupla konuştuğu ve 15 Kasım’daki grup konuşmasına atıfta bulunarak, “15 Kasım’da size çağrı yaptım. Siz sürece katkı verseydiniz daha iyi bir paket ortaya çıkardı” dedi. Bahçeli, o grup toplantısında, “CHP kapris yapmamalı. El ele milletin sorunlarına beraberce eğilelim. Kamburlarından birlikte kurtaralım. Önyargısız bir araya gelirsek başaramayacağımızdan katiyen şüphemiz yoktur” demişti.
DOĞRU ROTA ŞART
CHP’yi elini taşın altına koymamakla suçlayan Bahçeli’nin, “Sürecin başından itibaren ana muhalefet olarak katkı verebilirdiniz. Sizin de bu sürecin içinde olmanızı isterdik” yorumunu yaptığı bildirildi. Twitter’daki ifadesini de yineleyen Bahçeli’nin, “Fırtınalı denizlerde seyir halindeyken, felaketlerden uzak durmak için hem doğru pusula, hem de rota düzeltmeleri şarttır. Yapılan budur” diye konuştuğu öğrenildi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu’na eşlik eden başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök ise görüşmeye katılmadı.
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP lideri, Kılıçdaroğlu’nun görüşme talebini kabul ettikten hemen sonra Twittar’dan CHP’yi sert sözlerle hedef aldı. Bahçeli, CHP’nin milletten ümidini kestiğini, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara saptığını belirterek, CHP’nin “kaos ittifakı” ile hareket ettiğini söylemişti. Söz konusu açıklamaya rağmen Kılıçdaroğlu, ziyareti iptal etmemişti.
AK PARTİ’NİN TERCİHİ 2 NİSAN
Anayasa gereği, değişikliğin ikinci turunda sadece oylamalar yapılıyor. Bu turda bir maddenin kabul edilmesi için en az 330 oy alması gerekiyor. 330’un altında kalan maddeler düşmüş sayılıyor. Ayrıca maddeler bittikten sonra da teklifin tümü üzerinde gizli oylama yapılacak. AK Parti, her gün 6 maddenin gizli oylamasının yapılacağını hesap ediyor. Bu durumda Cuma gecesi tamamlanması beklenen teklif, daha sonra onay için Cumhurbaşkanı’na gönderilecek. Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa gereği, teklifi imza için 15 günlük süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Anayasa değişiklik teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanacak. Resmi Gazete’de yayımlandığı günden sonraki 60. günü takip eden pazar günü de referanduma gidilecek. AK Parti, 2 Nisan’da referanduma gidileceği üzerinde duruyor.
MHP SÖZÜNE SAHİP ÇIKTI
İkinci tur oylamalda MHP grubunun tavrı merak konusu olmuştu. Anayasa değişikliğine destek olacaklarını ifade eden Bahçeli, “Hayır” diyeceklerini açıklayan muhaliflerin dışında grubuna hakim olmayı sürdürdü. MHP’nin bu şekilde sağlam duruşu, AK Parti’deki “Fire” beklentilerine yönelik kulislerin de boşa çıkmasına yol açtı. Birinci tur oylamalarda tüm maddelerin, 340’ın üzerinde oyla kabul edilmesi, AK Parti’nin de ikinci tura daha rahat girmesine yol açtı.
YAVAŞLATMA EYLEMİ
CHP ve HDP gruplarının, teklifin ikinci tur oylama öncesinde Genel Kurul’daki görüşmeleri yavaşlatma çabası devam etti. Her iki parti de verdikleri grup önerileriyle teklifin oylamasına geçilmesini geciktirmeye çalıştı. Bu arada, oturdukları yerden söz alan CHP milletvekilleri, AK Parti ve MHP milletvekillerine ikinci turda “Hayır” demeleri çağrısında bulundu. İkinci tur oylamalar, Genel Kurul’daki konuşmalar nedeniyle akşam saatlerinde başlayabildi.
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