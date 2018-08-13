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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye "Ahlak" göndermesi: Genel başkan olacak kişinin ahlaki temeller üzerinde bir felsefe oluşturması gerekir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı göstererek partiden uzaklaştırdığı İnce'ye 'Ahlak' göndermesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Bir siyasi partinin genel başkanı olacaksanız etik değerlere kesinlikle uyacaksınız. Siyasi parti genel başkanı olacak kişinin ahlaki temeller üzerinde bir felsefe oluşturması gerekir.' dedi. İnce'nin bu sözlere nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olurken Kılıçdaroğlu'nun sözleri parti içinde büyük tartışmalara yol açacağı konuşuluyor.

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24 Haziran seçimlerinin ardından parti içinde krizle gündeme gelen CHP'de her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Kurultay için yeterli imzayı toplayamayan muhalefetten sonra gözler CHP'nin liderine dönmüştü. Hürriyet'e röportaj veren Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yle ilgili açıklamalarda bulundu.
 
İşte röportajdan bazı bölümler;
 
Muharrem İnce, seçim öncesi liderlik yarışına girmeyeceğini açıkça belirtti. Seçimden hemen sonra ise muhalefet hareketi başlattı. Bekliyor muydunuz?
 
Hayır.
 
- Peki hakkı değil mi?
 
Bir siyasi partinin genel başkanı olacaksanız etik değerlere kesinlikle uyacaksınız. Siyasi parti genel başkanı olacak kişinin ahlaki temeller üzerinde bir felsefe oluşturması gerekir.
 
- Kemal Bey, anımsarsınız; son kurultayın ardından ilk röportajınızda “Muharrem İnce benim sevdiğim bir arkadaşımdır” demiştiniz bana. Hâlâ öyle mi?
 
Elbette. Bir kişinin belli bir demokratik mücadele vermesini yadırgarsanız doğru olmaz. Muharrem Bey benim dün de arkadaşımdı, bugün de arkadaşım, yarın da öyle olacak. Kurultay talebinde bulunmak demokratik bir taleptir. 

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