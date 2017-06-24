Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir video yayınlayan Meclis Üyesi Kavuz AK Parti'den ihraç ediliyor

Delican, AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, şehitleri rahmetle andı.

İl genelinde kongre çalışmalarının devam ettiğini, 4 Temmuz'da delege seçimleriyle başlayacak süreçte 15 Kasım'a kadar ilçe kongrelerini tamamlamayı planladıklarını anlatan Delican, 2018 Şubat ayına kadar il kongresini yapacaklarını söyledi.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik video

Delican, bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir videosu sosyal medyada yayınlanan Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Emrullah Kavuz ile ilgili de açıklamada bulundu. Delican, şunları kaydetti:

"Karabağlar'da bir meclis üyemiz haddini aşan ve partimizin ilkeleriyle asla bağdaşmayan açıklamalarda bulundu. Bunu kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Siyaset insanların daha mutlu yaşaması için, meclis üyeleri de kentin imarı için çalışır. Genel merkezimizle de yaptığımız istişare sonucunda AK Parti tüzüğümüzün 117/7. ve 119. maddeleri gereği tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik. Şu an itibarıyla partimizden ilişkisinin kesilmesi için gereken süreç başlamıştır. Kimse partimizin ilkelerine, tüzüğüne aykırı hareket etmeyecektir, etmemelidir."