CHP'de kılıçlar çekildi

CHP’de kurultay yaklaşırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakipleri de bir bir meydana çıkmaya devam ediyor. Aday adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal’ın ardından eski Grup Başkanvekili Muharrem İnce de adaylık için gerekli olan imzayı topladığını vurgulayarak, “Aday adayı değil, adaylığımı açıklıyorum” dedi.

VEKİL SAYISI AZALDI

Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla 3-4 Şubat’ta yapılacak CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan adayı olacağını duyuran İnce, basın toplantısına kendisine destekleyen milletvekilleri ve partililerle birlikte geldi. Daha önceki adaylık açıklamasında yanında 20’ye yakın milletvekili bulunan İnce’nin beraberinde 7 milletvekilinin yer alması dikkat çekti.

MEŞRU MÜDAFAA

Konuşmasının başında, Türkiye’nin Suriye’deki terör gruplarına karşı başlattığı “Zeytin Dalı” harekatı devam ederken CHP’nin genel başkan adaylığıyla ilgili basın toplantısı yapıyor olmaktan üzüntü duyduğunu belirten İnce, Mehmetçiğe başarılar diledikten sonra, “Türkiye Cumhuriyeti, içeriden ya da dışarıdan her türlü terör saldırılarına karşı müdahale etmelidir. Ordumuz meşru müdafa içindedir. Gönlümüz de duamız da Mehmetçikle beraberdir” diye konuştu. Türkiye’nin, içeriden dışarıdan büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan İnce, önümüzde 3 önemli seçim olduğuna işaret ederek, bu seçimlerin, herhangi bir partinin değil, Türkiye’nin seçimleri haline geldiğini kaydetti.

SORU CEVAPLAMADI

Parti içi tartışmaların içinde yer almayacağını belirten İnce, CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. “CHP’de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir” diyen İnce, kendisinin de bu nedenle “aday adayı” değil, “adayım” dediğini vurgulayarak, “Adayım diyorum, çünkü imza topladım. İmza toplamaya devam ediyorum” dedi. İnce, açıklamasını bitirdikten sonra soruları başka toplantıda cevaplayacağını söyleyerek salondan ayrıldı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.