Kofi Annan’ın Kıbrıs mücadelesini öven Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan, 80 yaşında hayatını kaybetti. 1938 yılında Gana'da doğan Annan, BM'nin 7. genel sekreteriydi. Annan’ın hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından “Yaşamını yitiren Nobel Barış Ödüllü Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ı, Kıbrıs barışı için verdiği mücadele dolayısıyla hep saygıyla hatırlayacağız” mesajını paylaşmıştı.

Denktaş da karşıydı

Kılıçdaroğlu'nun mesajı tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Onur Öymen de Kılıçdaroğlu'nun Annan için söylediği sözlere tepki gösterdi. Öymen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Annan Planı'na karşı çıktığını hatırlatırken o dönemin CHP'sinin de plana karşı çıktığına vurgu yaptı.

Derinden yaraladı

Öymen, Kılıçdaroğlu'nun mesajı için “Türkiye’de ve Kıbrıs’ta bu milli dava için yıllardan beri mücadele edenleri derinden yaralamıştır” derken, “CHP tüzüğüne göre Genel Başkanın sözleri Partiyi bağlar. Bu sözler sehven söylenmişse hemen geri alınmalıdır. Bilinçli olarak söylenmişse ciddi bir durum var demektir” diye belirtti.

(Güneş)