Külliye’de ekonomik kabul!

Bir saat 30 dakika süren kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Erdoğan, dün ayrıca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı kabul, 1 saat 15 dakika sürdü. Bakan Albayrak da kabulde yer aldı.