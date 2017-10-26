Logosu çalıntı üyesi şaibeli çıktı

Meral Akşener’in yeni partisinde kullanılan “Güneş” logosu ile “Türkiye iyi olacak” sloganının, Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından, 2014 seçiminde “Menderes Türel Antalya’ya iyi gelecek” sloganı ve güneş logosuyla birlikte kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca partinin kurucular listesinde, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasında şüpheli isimler arasında yer alan dönemin Adana Bölge Jandarma Komutanı emekli Tuğgeneral Ali Lapanta’nın olması da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA

Akşener’in yeni partisinin sloganı ve logosu, sosyal medya başta olmak üzere değişik çevrelerden benzerlikleri ve çağrıştırdıkları görsellere ilişkin tartışma konusu oldu. İyi Parti’nin logosu ve kullandığı sloganın, Türel’in seçim sloganı ve logosuna benzerliği dikkat çekti. Türel, 2014 yerel seçimlerinde Antalya adayı olarak yürüttüğü seçim kampanyasında, “Menderes Türel Antalya’ya iyi gelecek”, “Antalya’ya iyi gelecek” sloganları ve güneş logosunu kullanmıştı. Menderes Türel’in seçim döneminde ve başkan seçildikten sonra da “İyi gelecek” sloganı ve güneş logosunu kullanmayı sürdürdüğü belirtildi.

Akşener’in İyi Parti’sinin logosunda yer alan güneş ile Türel’in kullandığı güneş logosunun benzerliği dikkat çekerken, partinin kullandığı “Türkiye iyi olacak”, “İyi Parti Türkiye’ye çok iyi gelecek” sloganları da Türel’in kullandığı sloganlarla benzerlik taşıyor.Akşener’in partisinde dikkat çeken bir başka detayı da, kurucular listesinde, Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, helikopteri farklı yerde arattığı iddiasıyla şüpheli olarak ifade veren eski Adana Bölge Jandarma Komutanı emekli Tuğgeneral Ali Lapanta’nın olması oluşturdu. Yazıcıoğlu’yla aynı helikopterde hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş, “Yazıcıoğlu suikastında şüpheli olarak adı geçen Lapanta, hiç mi duymadınız? İyi Parti oluyum, derken kötü başlamışsınız yola” diyerek Akşener’e tepki gösterdi.