Mafya sanaldan racon kesemeyecek

Türkiye başta FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleri ile top yekün mücadele ederken, güvenlik güçleri ‹meydanı boş bulup› vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden mafya tipi çete yapılanmalarına da göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emniyet müdürlerine ‘objektifleri mafyaya çevirin’ talimatıyla, son dönemde mekan basmak yerine sosyal medya ve ‘e-posta’ üzerinden ‘racon kesmeye’ çalışan çetelere karşı yeni önlemler alındı. Bilişim Suçları polisinin yanı sıra, KOM polisleri de ‘Sosyal medyadaki mafya mekanlarını’ takibe alacak.

BİR BİR ÇÖKERTİLDİ

Türkiye’de 2000’li yıllara kadar işadamları ve esnafa zorla imzalatılan çek-senetlerin tahsili mafyasından, devlet ihalelerinin ‘ölüm’ tehdidiyle kimde kalacağını belirmeye yönelik ihale mafyasına, sokak ve caddeleri parselleyip araç sahiplerinden zorla para alan otopark mafyasından ithali yasak ya da pahalı olan mal ve hizmetleri Türkiye’ye sokak ‘Kaçakçılık mafyasından’ uyuşturucu ve fuhuşa hatta siyaseti dizayna kadar her alanda mafya toplumu ve devleti tehdit eder hale gelmişti. Karagümrük çetesi, Alaattin Çakıcı, Dündar Kılıç, Kürt İdris, Sami Hoştan gibi isimler bir dönem Türkiye’nin her karanlık olayının altından çıkmış ancak kamuoyu önünde ‘normal insanlar gibi’ elini kolunu sallayarak yaşamaya da devam etmişti. AK Parti hükümetleri döneminde başlatılan etkili operasyonlarla çökertilen bu çetelerin liderleri de müebbet hapis cezasıyla tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

SOYLU’DAN TALİMAT

Ancak devletin güvenlik güçlerini oluşturan asker, polis, jandarmanın tüm gücüyle hem yurtiçinde hem de Suriye ve Irak üzerinden yurtdışında Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş bir mücadeleyle uğraşıyor olmasını fırsat bilmek isteyen ‘mafya’ olarak adlandırılan organize suç çeteleri konusunda vatandaşların şikayetlerinde artış gözlendiğinin tespit edildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun önceki gün 81 İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri ile yaptığı görüşmede, ‘kripto FETÖ’cüler’in yanı sıra ‘mafya tipi yapılanmalarla’ da etkin mücadele için önemli kararlar alındığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Soylu’nun bunun üzerine 81 ildeki mafya ve çete yapılanmaları konusunda özellikle KOM Şube Müdürlerini uyardığı ve etkin mücadele başlatılması emri verdiği kaydedildi.

NATO EGE’DEN ÇEKİLEBİLİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da Akdeniz Sahil Güvenlik Faaliyetleri Forumu’na katıldı. Bakanı Soylu “2015 yılında Yunanistan tarafında 853 bin 650 olan düzensiz göçmen yakalaması, 2017’nin sonlarına geldiğimiz bu dönemde, yüzde 98’lik bir düşüşle 20 bin 364’e gerilemiştir. Destek için Ege’de görev yapan NATO unsurlarının artık çekilme zamanı gelmiştir” dedi.