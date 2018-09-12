Mahrem imamlar ASELSAN'dan çıktı

FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında muvazzaf asker ile askerlerden sorumlu mahrem imamların da bulunduğu 89 şüpheliden 65’i yakalandı.

ASELSAN’DA TEKNİKER

Şüpheli askerlerden örgüt içerisinde sorumlu mahrem imamlardan birinin ASELSAN’da tekniker olarak çalıştığı, ikisinin öğretim görevlisi olduğu, diğer bir kişinin ise ihraç edilen BTK personeli olduğu belirtilirken, aralarında öğretmen, doktor ve mühendis olarak çalışan kişilerin de olduğu 18 kişi tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 71 şüpheliden, 21’nin meslekten ihraç edildiği, 23’nün açığa alındığı, 5’nin askeri öğrenci olduğu, 5’nin istifa/emekli edildiği, 5’nin de nakil yaptırdığı, diğerlerinin ise halen görevde bulunduğu tespit edildi. Bu 71 şüphelinin, 11’i albay, 3’ü yarbay, 8’i binbaşı, 12’si yüzbaşı, 10’nu üsteğmen, 8’i teğmen, 14’ünü astsubay, 5’i askeri öğrenci rütbesinde olduğu belirtildi.