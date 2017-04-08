Ak Parti’nin en genç milletvekili Sena Nur Çelik: Manavgat dirilişe ve yükselişe ‘Evet' dedi

Ak Parti’nin en genç milletvekili Sena Nur Çelik, 16 Nisan referandumu çalışmaları maratonuna devam etti. Bu kez Manavgat İlçesi’nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ne kazandıracağını ayrıntılarıyla anlattı. Yeni sistemde Türkiye’nin yükselişini kimsenin durduramayacağını söyledi.

"16 NİSAN MİLAT OLACAK"

Ak Parti’nin en genç milletvekili, 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan belirsizlik dönemini hatırlattı. Mevcut sistemin artık çalışmadığını belirten Çelik, ‘’ 7 Haziran seçimlerinden sonra bir belirsizlik dönemi yaşandı. Geçmişte kurulan koalisyon hükümetleri kavga ve krizler nedeniyle çalışamaz hale geldi. Türkiye’nin kalkınmasına set olan darbe anayasası ile artık idare edemeyiz. Milletin patron olacağı yeni sistemle aydınlık geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. 16 Nisan bir milat olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin gelişmesi için istikrar ve güven atmosferini sağlayacaktır’’ dedi.

"BU BİR KİŞİNİN VEYA PARTİNİN SEÇİMİ DEĞİL"

Sena Nur Çelik, Yeni sistemde milletten başka kimsenin sözünün geçmeyeceğini ifade etti.

Her siyasi partinin seçmenine seslenen Çelik, şunları söyledi: ‘’Türkiye’nin kaderini belirleyecek, engelleri kaldıracak bir sistemi hayata geçirmek için evet diyoruz. Anayasa değişikliği bir kişinin veya bir partinin seçimi değil. Genel seçim yapmıyoruz. Önce vatan diyen herkesin farklılıklarını bir kenara bırakarak karar vermesi gerektiği bir dönemdeyiz. 15 Temmuz ihanet girişimi ile ülkemizi yangın yerine çevirmek istediler. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. 16 Nisan, 15 Temmuz’da tanklara, bombalara karşı hep birlikte gösterdiğimiz direnişin devamıdır. Mesele memleket meselesidir. Yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin gelişmesini istemeyenlere karşı hep birlikte, omuz omuza kendi sistemimizi kuracağız’’.

"İNSANLIK SUÇU VİCDANIMIZI SIZLATIYOR"

Suriye’de Esed rejiminin kimyasal silahla yaptığı katliama da değinen Çelik, ‘’Suriye’de 6 yıldır ateş yanıyor. Dünyanın gözleri önünde yüzbinlerce masum insan katledildi. Milyonlarca Suriyeli evinden oldu. Ege’de, Akdeniz’de umut yolculuğuna çıkan kadınlar, bebekler derme çatma botlarda can verdi. 3 yaşındaki Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeni yüreklerimizi yaktı. Esed rejimi İdlip’te kendi halkını kimyasal silahlarla masumları öldürmeye devam ediyor. Bu insanlık suçu Vicdanlarımızı sızlatıyor.’’ şeklinde konuştu.

MANAVGAT BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

En genç Milletvekili Manavgat’ı karış karış dolaştı. Vekilleri ile buluşan ilçe sakinleri büyük mutluluk yaşadı. Sena Nur Çelik, 4 eve misafir oldu, kadınlarla çay sohbetinde referendum gündemini detaylarıyla konuştu. Antalya Milletvekili, Kızılağaç ve Çayyazı Mahallelerindeki toplantılarda Anayasa değişikliği paketindeki 18 maddeyi açıkladı. Manavgatlılar, vekilleri ile bol bol fotoğraf çektirdi. Manavgat, diriliş ve yükseliş için evet sözü verdi.