Masha elde sıra sahibinde

İstanbul’da yılbaşı gecesi Ortaköy’deki bir eğlence merkezine silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişiyi öldüren, 65 kişiyi de yaralayan terörist, 17 gün sonra yakalandı. “Ebu Muhammed El Horasani’ kod isimli Abdülkadir Masharipov, yanındaki 4 kişiyle birlikte ele geçirildi.Büyük gizlilik içinde yürütülen operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Terör ve istihbarat timleri teröristin Esenyurt’ta saklandığı evi belirleyince düğmeye basıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam saat 23.30’da İstanbul Esenyurt Üç Evler Mahallesi’ndeki sitede 2 katlı evin birinci katına operasyon düzenlendi. Abdülkadir Masharipov, çok sayıda polisin katıldığı Esenyurt’taki operasyonda Kırgız arkadaşı “Ebu Muhammed” kod adlı teröristin evinde sağ olarak ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Polisin 24 saat izlemeye aldığı belirtilen evde bulunan teröristin, operasyon sırasında polise direndiği belirtildi. Operasyonda Abdülkadir Masharipov ile 1’i Kırgız asıllı erkek ve 3’ü kadın 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar kadınların Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) olduğu bildirildi. Terörle mücadeleye bağlı polis ekipleri, evde arama da gerçekleştirdi. Ekipler yaklaşık 6 saat süren incelemelerin ardından, kapısının kırılmış olduğu görülen daireden ayrıldı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi. Abdülkadir Masharipov’un yakalandığı daireye üç gün önce geldiği ifade edildi.

2 BİN KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Öte yandan “Ebu Muhammed El Horasani” kod isimli terörist Abdülkadir Masharipov’un yakalanması için yurt genelinde çok sayıda operasyon düzenlendiği, daha önce İstanbul polisinin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyondan son anda kurtulan Masharipov’un yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin kişilik özel bir ekip kurulduğu belirtildi. Teröristin yanında birlikte kaçtığı 4 yaşındaki oğlunun olmadığı açıklandı. Abdülgadir Masharipov’un yakalanmasıyla çökertilen terör örgütü DEAŞ hücresinin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandığı tespit edildi.Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı. Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi. Ebu Muhammed El Horasani kod adlı 33 yaşındaki Abdulkadir Masharipov, Özbekistan doğumlu. Evli ve 2 çocuğu bulunan Tacik uyruklu Masharipov, Özbek vatandaşı.

ÜLKESİNDE ARANIYOR

Afganistan ve Pakistan’da 2 yıl eğitim alan teröristin İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye girdiği sanılıyor. Teröristin bildiği diller ise Özbekçe, Rusça, Arapça, Çince ve Türkçe. Terörist, Özbekistan’da da aranıyordu.

TİTİZ VE BAŞARILI BİR OPERASYON

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ortak basın açıklaması yaptı. Vali Şahin, “Fail, Abdulkadir Maşaripov. Kod adı Ebu Muhammed El Horasani. Ülkemize 2016 ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor” diye konuştu. 7200 saat kamera incelemesi yapıldığını vurgulayan Vali Şahin, “Operasyon yapılırken yaklaşık 7200 saat kamera incelemesi yapıldı. Özel ekipler ile birlikte 2 bin polisimizi görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir’de ve ilimizde istihbarat daire başkanlığımızın iş birliği ile ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Vali Şahin, “Polisimizi çok ciddi bir çalışma yürüttü. Çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi. 50 şahıs göz altına alındı. 168 yabancı da yabancı terörist olama şüphesine binaen gerekli işlemler yapılmak suretiyle ilgili mercilere teslim edildi.Terörist ile birlikte 197 bin ABD doları ele geçirildi. 2 tabanca ve şarjörü bunlardan biri havalı tabanca. 2 adet drone ve SİM kartlar diğer pek çok materyal ele geçirilmiştir. Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de uyuşmuştur” dedi.Reina’nın sahibi de Star’a yaptığı açıklamada katliam öncesi drone’lar görüldüğünü anlatmıştı.

İZİ SÜRÜLDÜ

TEM ekipleri saldırganın izini İstanbul’a geldiğin günden itibaren sürüyordu. Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin saldırıya giderken Zeytinburnu’ndan taksi ile yola çıktığını belirleyen polis, Ortaköy katliamı sonrası yaralıların arasında dışarı çıktığı, birinci taksiye binerek yaklaşık 300 metre gittikten sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple taksiden indirildiğini tespit etti. Bir süre yürüyen saldırganın kaçış rotasında ikinci kez taksiye binerek Zincirlikuyu’ya geldiği ve burada da tekrar taksiden indiğini belirledi. Üçüncü defa taksiye binen saldırganın Zeytinburnu’nda bulunan bir lokantaya geldiği tespit edildi. Saldırıdan sonra 2 gün Zeytinburnu’nda kalan saldırganın daha sonra Esenyurt’ta geçtiği ve bu eve yerleştiği öğrenildi.

DİKKATİMİZİ ÇEKMEDİ

Teröristin yakalandığı sitenin sakinleri, operasyon anlarını anlattı. Alt dairede oturan İlker Atar, “Saat 23.43 gibi gürültüyle uyandım. İlk önce aile içi kavga sandım. Polis ihbar hattını aradım. Sonrasında ise özel hareket polislerinin operasyon düzenlediğini fark ettim” dedi. Atar, öncesinde hiçbir şüphe duymadığını belirterek, “Daireden son 3-4 gündür nadir de olsa çocuk sesi geliyordu. O dairede daha önce hiç çocuk sesi duyulmuyordu” diye konuştu. Atar, sitenin yaklaşık yüzde 25’inde yabancı uyrukluların oturduğunu dile getirdi. Başka bir site sakini de “Dikkatimizi çeken birşey olmadı. Sitemiz yüksek güvenlikli bir sitedir. Siteye KGS adı verilen cihazla giriş çıkış yapmaktayız. Tek eksiğimiz kamera” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI TEBRİK ETTİ

Teröristİn yakalanmasanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlar Türk Polisi’ni twitter adresinden tebrik etti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,”Terör ve arkasındaki güçlerle savaşımız sonuna kadar devam edecek” derken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Reina’daki terör saldırısını yapan teröristi yakalayan İçişleri Bakanımıza ve kolluk güçlerimize tebrik/teşekkürlerimi iletiyorum..” dedi.

TERÖR UZMANI DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL TETİKÇİ NEDEN ÇATIŞMADI?

Reina’da 39 kişiyi gözünü kırpmadan katleden DEAŞ tetikçisi Abdülkadir Masharipov’un, tek bir kurşun bile sıkmadan yatak altına saklanmaya çalışması soru işaretleri oluşturdu. Emekli istihbarat subayı ve terör uzmanı Doç. Fahri Erenel, şunları söyledi: “‘Artık Türkiye’den kaçtı veya kaçırılmıştır’ diye düşünüyorduk. Ancak, yakalanış şekli, örgüt ile arasında problem olduğunu gösteriyor. Eylem yapıldıktan sonra, kendisine örgüt tarafından destek verilmemiş gibi duruyor. Aynı tetikçiye ikinci bir eylem yaptırılmak istenmiş ve tetikçi de kabul etmeyerek örgütten uzaklaşmış olasılığı yüksek. Elinde nakit para olduğu halde Türkiye’den çıkış yapamaması, yalnız kaldığının göstergesi. Kaçamadığı için İstanbul’da kalmış gibi.”