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Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül açıklaması

Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının sorulması üzerine, 'Bunu Abdullah beye sormak daha doğru olur'dedi. Meclis'teki CHP provokasyonuna Başbakan Yıldırım'dan yanıt: Her şeyi hoş görebilirim ama yalanı asla.

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Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Bunu Abdullah beye sormak daha doğru olur"dedi

Meclis'teki CHP provokasyonuna Başbakan Yıldırım'dan yanıt: "Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem” dedi.  

 

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