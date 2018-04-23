Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül açıklaması
Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının sorulması üzerine, 'Bunu Abdullah beye sormak daha doğru olur'dedi. Meclis'teki CHP provokasyonuna Başbakan Yıldırım'dan yanıt: Her şeyi hoş görebilirim ama yalanı asla.
Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Bunu Abdullah beye sormak daha doğru olur"dedi
Meclis'teki CHP provokasyonuna Başbakan Yıldırım'dan yanıt: "Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.