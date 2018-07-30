Mesut Yılmaz'dan çok ilginç Brunson çıkışı: Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Rize’de babasının adına yapılmış olan Hasan Yılmaz İlkokulunun kapasite yükseltme çalışmaları için kente geldi. Rize’de 53 Gazeteciler Derneği’ni ziyaret eden Eski Başbakan Mesut Yılmaz, burada Rizeli hemşehrilerine oğlunun cenazesinde kendisinin acılarını paylaştığı için teşekkür etti.

Yılmaz’a ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize eski Milletvekili Ahmet Kabil ve eski Anavatan Partililer eşlik etti.

"ABD'nin verdiği tepki yersiz"

Dernek ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan eski Başbakan Yılmaz, ABD’li papaz Andrew Brunson’un tutuklanması ile ilgili ABD’nin verdiği tepkinin yersiz olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar çünkü bu şekilde bir tehditle değil Türkiye’ye, Afrika’daki küçük bir kabile devletine bile bugün ki dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil. Normal şartlarda belki de mahkemenin ilk duruşmasında beraat edecek bir kişiyi şimdi daha zor duruma soktular.

Onun için bunun çok kötü bir diplomasi olduğunu düşünüyorum. Amerika'daki çok başlılığın açık bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Bir bakan ayrı konuşuyor bir başka bakan daha ayrı konuşuyor. Amerika çok ciddi bir yönetim krizi yaşıyor ve bu ister istemez ikili ilişkilerimizi etkiliyor."

"Mesut Özil doğru olanı yaptı"

Mesut Özil’in Alman milli takımında futbol oynamama kararının doğru bir karar olduğunu dile getiren Yılmaz, "Adaşımın doğru yaptığını düşünüyorum. Almanya bu Dünya Kupası’nda iyi bir netice alamadı, bunun günah keçisi Mesut Özil’i yapmak istediler. O da buna karşı bir tepki koydu. Bence çok insani ve ahlaki bir tepki” diye konuştu.