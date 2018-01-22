MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Erdoğan’a destek tabanın da talebi

Sn. Bahçeli’den gelen Sn. Erdoğan’a destek açıklaması parti tabanında nasıl karşılandı? Bu konuda bazı iddialar var. Kulislere göre rahatsızlık yaşayanlar varmış. Doğru mu?

“TÜRKİYE’NİN BEKASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLEREK TEREDDÜTSÜZ DESTEKLENDİ”

Elbette memnuniyetle karşılandı. Partimizin tabanında Genel başkanımıza duyulan güven en üst seviyede. Sn. Erdoğan’a destek açıklaması, 15 Temmuz sonrasındaki süreçte partimizin dominant rolünün Türkiye’nin bekası açısından değerlendirilerek tereddütsüz desteklendi.

“FETÖ’NÜN KARALAMA KAMPANYALARI CHP ÇEVRELERİNDE ISITILIYOR”

Bu iddialar MHP muarızlarının uydurması. FETÖ’nün Genel Başkanımız aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyalarının ve aleyhindeki algı operasyonlarının devam niteliğindeki bu iddialar özellikle CHP çevrelerinde ısıtılıyor. CHP’nin ki çok acınası bir durum. Kendi gözlerindeki kocaman merteği görmüyor bizim gözümüzde küçücük çöp parçası varmış gibi konuşuyorlar. FETÖ bu güveni törpülemek ve Sn. Bahçeli’nin aleyhinde algı oluşturmak için yıllarca çabaladı. Kendisini başarısız göstermek için karalama kampanyaları düzenlendi. MHP, tarihinin en yüksek oyunu Devlet Bahçeli döneminde almasına rağmen liderimiz başarısız gösterilmeye çalışıldı.

“TABANDA MORALLER TAVAN YAPTI”

Ne yazık ki bundan etkilenenler oldu. FETÖ yemlerini yutanlar aramızdan ayrıldılar ancak beraberlerinde ciddi bir taban kitlesini götürmeyi başaramadılar. Özellikle 15 Temmuz ve sonrasında Sn. Bahçeli’nin siyasette ve Türkiye’nin geleceği açısından alınan kararlar bağlamında oynadığı başrol karşısında FETÖ’nün algı operasyonlarının fazla bir değerinin olmadığı görüldü. Sn. Bahçeli’nin siyasetin en önemli aktörlerinden biri olduğu anlaşıldı. Hatta aleyhimizde bulunanların önemli bir kısmı büyük bir pişmanlıkla aramıza geri döndüler. Rahatsızlık olmadığı gibi, MHP’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçiş sürecinde oynadığı rol, tabanda morallere tavan yaptırdı.

Ülkü Ocakları'ndan Bahçeli'ye büyük destek geldi. ‘Fırtınalar gibi eseceğiz’ dendi. Bu bekleniyor muydu?

“ONLAR BİZİZ, BİZ DE ONLAR ZATEN”

Ülkü Ocakları, MHP camiasının gençlik kitlesidir. Aralarında organik bir bağ olmasa da geçmişe dayanan köklü bir manevi bağ var. Ocaklı gençler aynı zamanda, MHP ekolüne aday yetiştiren bir okul hüviyetindedir. Yaklaşık 50 yıldır ‘Ülkü Ocaklarından diplomalı olmak’ diye övünç vesilesi olarak değerlendirilen bir tabir vardır. MHP’de görev yapan arkadaşlarımız ekseriyetle buradan yetişmedir. İlk siyasi terbiyeyi orada alır, memleket meselelerine bakış açısını orada kazanırlar. Siyaset yapmaya hazır birer birey hâline geldiklerinde de partide ve MHP teşkilatlarında görev almaya başlarlar. Böyle kuvvetli bir bağla MHP camiasına bağlı bir kuruluşun açıklamalarını destek gibi açıklamak, dışarıdan herhangi bir sivil toplum örgütünün desteği gibi söz etmek eksik kalıyor. Onlar biziz, biz de onlar zaten.