MHP Grup Başkanvekili Akçay: CHP, kavgadan medet uman bir parti haline geldi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "MHP'nin gerilim yarattığına, kavga, dövüş başlattığına tanık olmamışsınızdır. Bugün de olmadınız. Neticede, CHP başlattı. CHP, kavgadan, gürültüden medet uman bir parti haline geldi." dedi.

Akçay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin, 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana, uyguladığı blok siyaseti, "Hayır Cephesi" ve kurmak istediği "Şer İttifakı" düzeni bozuldukça, MHP'ye karşı düşmanlık ve kin kampanyası yürütmeye başladığını belirtti.

MHP düşmanlığının, 16 Nisan 2017 anayasa referandumuyla giderek arttığını, İçtüzük değişikliği, Cumhur ittifakı ve İttifak yasasıyla da had safhaya ulaştığını ifade eden Akçay, "CHP, bilinçli şekilde MHP'ye karşı düşmanlık, tahrik ve saldırganlık stratejisi uygulamaktadır. Cumhur İttifakına karşı duyduğu hazımsızlığı bugün şirretlik ve çirkefliğe kadar vardırmıştır." diye konuştu.

Seçim ittifakına ilişkin teklifin, CHP'nin kumpas, tahrik, hakaret ve engelleme girişimlerine rağmen yasalaştığını kaydeden Akçay, teklifin görüşmelerinin "CHP'nin hırçınlığı" içinde geçtiğini söyledi. Akçay, teklifin yasalaşmasını engellemek için yapılan algı operasyonlarının da tutanaklarda bulunduğunu bildirdi.

CHP'nin, ittifak teklifinin görüşmelerinde bilinçli şekilde gerilim yarattığını, CHP'li milletvekillerinin militan gibi davrandığını dile getiren Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP sadece bizlerle değil, kendi kendisiyle de kavgalıdır. Kurultaylarında yaşananlar ortadadır. CHP tükenmişliğin, çaresizliğin, acizliğin girdabında kıvranmaktadır. CHP, TBMM'de bir siyasi parti olmaktan çıkmış, kavga, hakaret ve küfür kumpanyasına dönüşmüştür. Anayasa değişikliğinde, İçtüzük değişikliğinde ve bugün kabul ettiğimiz ittifak kanununda inisiyatif alamayan, sorumluluk üstlenemeyen, siyaset üretemeyen CHP'nin MHP hazımsızlığı Genel Kurul çalışmalarında had safhaya ulaşmıştır. Kürsüye çıkan her CHP sözcüsü, partimize yönelik hakaret ve seviyesiz sataşmalarda bulunmuş, sürekli tahrik etmiştir. Kabalık, saygısızlık, seviyesizlik CHP'yi sarmıştır. CHP 'Seçim Güvenliği Komisyonu' dedikleri maskeli oyalama randevusunu reddetmemizin, oyunlarını alt üst etmemizin hazımsızlığını yaşamaya devam etmektedir. CHP, Türkiye düşmanları ve işbirlikçilerine esir durumundadır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Genel Kurul çalışmalarını baştan sona takip etmesinin CHP'yi rahatsız ettiğini dile getiren Akçay, CHP sözcülerinin, Bahçeli'nin vakur ve sakin duruşunu istismar ederek, saldırgan bir tutuma girdiğini ifade etti.

Genel Kuruldaki gerginliklerin tek sorumlusunun CHP olduğunu anlatan Akçay, şunları kaydetti:

"CHP, her zaman yaptığı gibi çözüm üretmek yerine kaos üretmeye çalışmıştır. 'Yapamıyorsak bozalım' anlayışıyla hareket eden CHP, bozamayınca adeta işi şirretliğe kadar vardırmıştır. CHP'nin siyaseten bitmişliğinin geldiği nokta budur. CHP grup yöneticileri ve sözcülerini kınıyorum ve uyarıyorum. Bu çiğ siyasetleri, millet nezdinde mahkum olmuştur. CHP'yi saygılı ve seviyeli davranmaya davet etmek isterdim ancak iflah olmaz bir aşamaya gelmişlerdir. 2019 seçimlerinde milletimizden yiyecekleri tokadın sinyalleri bugünden kendini göstermektedir. Aslında CHP 3 Kasım 2019 seçimlerinde, şimdiden havlu atmıştır. Yaşayacağı seçim mağlubiyetlerinin mazeretlerini hazırlama peşindedir."

"Kirli ve örtülü ittifak görmek isteyen CHP'ye baksın"

CHP sözcülerinin, cumhur ittifakını, "kirli ittifakla, milli irade hırsızlığı, milli iradeye kumpas kurmak ve siyasi yankesicilikle" itham ettiklerini anımsatan Akçay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kirli ve örtülü ittifak görmek isteyen CHP'ye baksın. Kirli ittifak, CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı arasındaki ittifaktır. Kirli ittifak, CHP ile FETÖ arasındaki örtülü ittifaktır. Kirli ittifak, CHP ile PKK arasındaki ve terör örgütleri arasındaki örtülü ittifaktır. Kirli ittifak, ABD'den ve Avrupa ülkelerinden sufle alarak emperyalizmin sözcülüğünü yapmaktır. Tüm bu gerçekler ortadayken CHP grup başkanvekilleri ve milletvekilleri; 'Siz millisiniz de biz değil miyiz?' diyorlar. Evet biz milliyiz ama siz kesinlikle milli değilsiniz ve gayri millisiniz. Siz Kuvayi Milliye olamazsınız, olsanız olsanız ancak Kuvayi inzibatiye olursunuz. Eğer milli olmak istiyorsanız PKK/PYD'nin siyasi uzantılarıyla flört etmekten vazgeçeceksiniz. Eğer milli olmak istiyorsanız hain terör örgütlerinin sözcülüğünden vazgeçeceksiniz. Eğer milli olmak istiyorsanız içinizdeki millet düşmanlarını, PKK sempatizanlarını temizleyeceksiniz. Eğer milli olmak istiyorsanız FETÖ'nün avukatlığından vazgeçeceksiniz."

CHP'lilerin günlerdir boşa dönen kasnak gibi aynı şeyleri söylediğini dile getiren Akçay, teklife ilişkin CHP'nin "nokta veya virgülün değiştirilmesi" için dahi önerge vermediğini, sadece maddelerin metinden çıkarılmasını istediğini belirtti.

"CHP'ye tavsiyemiz; dır dır etmek yerine siyaset üretmeleri"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında seçim ittifakı kanununa "ittifak ve seçim hileleri kanunu" dediğini aktaran Akçay, "CHP, örtülü ve gizli ittifak peşindedir. 'Seçim Güvenliği' adı altında kurduğu komisyonla, örtülü biçimde gerek Anayasa'daki 'hayır' oylarını ve gerekse bu çalışmalarıyla CHP'ye oyları kanalize etmenin peşindedir. Hal böyleyken, planlarını alt üst eden ittifak yasasına karşı, bu denli hırçın olmalarını biraz anlıyoruz. CHP'ye tavsiyemiz; dır dır etmek yerine siyaset üretmeleri ve bir takım dişe dokunur öneri getirmelidir." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, teklifin yasalaşmasının ardından muhalefet kulisindeki tartışmada bir basın mensubunun arada kaldığını hatırlatması üzerine Akçay, "Orada CHP milletvekilleri de var ve yaşanan arbededir. Gazeteci arkadaşımızla görüştüm. Kesinlikle, basın mensubumuza yönelik kasıtlı davranış söz konusu değildir." dedi.

Teklif görüşmelerinin, üç gün planlanmasına rağmen neden bir günde tamamlandığının sorulması üzerine Akçay, "CHP, bunu kiminle planlamış. MHP böyle bir planlama içerisinde olmadı." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, "hatırlatma" yaptığının dile getirilmesi üzerine Akçay, "Hiçbir MHP milletvekili, Sayın Kılıçdaroğlu'na başkaları tarafından veya liderler arasındaki birtakım polemikler nedeniyle söylenen sözleri, asla hatırlatmamıştır. Ne söyleyeceksek, kendimiz söylemişizdir. Şimdi, ben desem ki Kılıçdaroğlu'na da 'bahtsız bedevi, cibilliyetsiz' demişlerdi. 'Ben başkasının söylediğini hatırlatıyorum' demek, samimiyetsizliktir, seviyesizliktir ve ahlaksızlıktır. Musa Çam'ın da CHP sözcülerinin de yaptığı ahlaksızlık ve tahrik etmekten başka bir şey değildir. Geçmişte, siyasiler ve liderler oldukça ağır sözleri sarfedebilmişlerdir ancak 'siyaseti bir düşmanlık haline getirmeyelim' diyen MHP'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi rekabet ve yarışın düşmanlık ve kör dövüş haline getirilmesi halinde işin içinden çıkılamayacağını belirten Akçay, "Çünkü, herkes birbirine pek çok şey söylemiş. Aynı şey, İçişleri Bakanı Soylu hakkındaki gensoruda da tekrarlandı. Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na söyledikleri neredeyse ansiklopedik cilt haline gelir. Bunları hatırlatmak doğru değil ve orada tahrik var. Musa Çam, özür de dilemedi. Adeta, şecaat arzederken sirkatin söylemeye çalıştı. Özür CHP grubundan geldi. Bu özrü kabul etmeyi çok arzu ederiz. Bu, bundan sonraki tutumlarına bağlı." diye konuştu.

MHP'nin kavga istemediğini, hiçbir zaman kavga başlatmadığını, tahrik etmediğini kaydeden Akçay, CHP'nin bunu siyasi karakter haline getirdiğine işaret etti.

Genel Kurul'da CHP'lilerin 17/25 Aralık'a ilişkin bazı hatırlatmalar yaptığını anlatan Akçay, 7 Haziran 2015 seçimlerinin akabinde Kılıçdaroğlu'nun "17/25'in rövanşisti olmayacağız." dediğini aktardı ve "Önce kendinize bakın." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "uygunsuz şartlar ve insanlık dışı koşullardaki çalışmanın, bütün sinirleri gerdiğini" söylediğinin anımsatılması üzerine Akçay, "O, Özel'in bir itirafıdır. 'Kendimize, irademize sahip olamadık, sabredemedik' diyorlar. Ne kadar kendilerini kontrol edemedikleri ortada. Biz kendimizi kontrol ediyoruz. İlk defa, gerilimler yaşanmıyor. MHP'nin gerilim yarattığını, kavga, dövüş başlattığına tanık olmamışsınızdır. Bugün de olmadınız. Neticede, CHP başlattı. CHP, kavgadan, gürültüden medet uman bir parti haline geldi." şeklinde konuştu.

Milli Mutabakat Komisyonunun çalışmalarına ilişkin soruya da Akçay, "Başladığı gibi devam eder. Bu süreç bir saat gibi tıkır tıkır işlemektedir. Zaman içerisinde, öncelik taşıyan konularla ilgili görüşmeler, çalışmalar yapılacaktır." yanıtını verdi.