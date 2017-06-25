MHP Grup Başkanvekili Akçay: CHP'nin yürüyüşünü tutarlı bulmuyoruz
MHP Grup Başkanvekili Akçay, ülkemizin birlik ve beraberliği için, şehitlerimiz için, terörü protesto için yürümeyen CHP'nin, adalet kavramı noksanlığını merkeze alarak yürümesini de doğrusu tutarlı bulmadığımızı ifade ediyoruz.' dedi.
- AA
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa il başkanlığındaki bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Manisalıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması nedeniyle başlattığı yürüyüşe ilişkin, "Bir siyasi parti, bir konuda gündem belirleyip, gündemin gereği olarak bir çalışma yürütüyor. Bir yürüyüşle bunu ortaya koymuşsa öncelikle tutarlı ve ilkeli olması gerekir." dedi.
Akçay, "Ülkemizin birlik ve beraberliği için şehitlerimiz için, terörü protesto için yürümeyen CHP'nin, toplumda bir kavramı, adalet kavramı noksanlığını merkeze alarak yürümesini de doğrusu tutarlı bulmadığımızı ifade ediyoruz. Kendi takdirleridir." diye konuştu.
Kışladaki gıda zehirlenmeleri
Manisa'da askeri kışlalarda yaşanan gıda zehirlenmelerine ilişkin soruya ise Akçay, 23 Mayıs’tan bu yana Manisa’da askeri kışlalarda 4 zehirlenme vakasıyla karşılaştıklarını, bu durumun Türkiye'yi üzdüğünü ve endişeye sevk ettiğini kaydetti.
Akçay, şu görüşlerini paylaştı:
"Belli tartışmalardan sonra bunun bir gıda zehirlenmesi olduğunun nihai kararına varabildiler. Bu hadise maalesef gereken önlemler ele alınmamıştır. Gereken titizlik gösterilmemiştir. Hemen birtakım siyasi mekanizmaları harekete geçirilmeye çalışılmıştır. Oysa sorumluluk sahibi kişilerin bakanları ve yetkileri bu hadiseden dolayı hemen savunma mekanizmasını geliştirmeden bu olayı bütün yönleriyle ortaya koymaları ve aydınlatmaları, sorumlular hakkında da gerekli işlemlerin yapılması, başlanması gerekirdi. İlgili adli süreç de başlamıştır. Umarız en kısa zamanda adalet de tecelli eder. Her türlü iddiayı dikkate alarak, buna ilişkin araştırmaların da yapılması gerekir. MHP olarak TBMM’ye bu konunun incelenip, araştırılması için bir Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulması talebimizi de ilettik. Konuyu yakinen takip ediyoruz."
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