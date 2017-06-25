MHP Grup Başkanvekili Akçay: CHP'nin yürüyüşünü tutarlı bulmuyoruz

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa il başkanlığındaki bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Manisalıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması nedeniyle başlattığı yürüyüşe ilişkin, "Bir siyasi parti, bir konuda gündem belirleyip, gündemin gereği olarak bir çalışma yürütüyor. Bir yürüyüşle bunu ortaya koymuşsa öncelikle tutarlı ve ilkeli olması gerekir." dedi.

Akçay, "Ülkemizin birlik ve beraberliği için şehitlerimiz için, terörü protesto için yürümeyen CHP'nin, toplumda bir kavramı, adalet kavramı noksanlığını merkeze alarak yürümesini de doğrusu tutarlı bulmadığımızı ifade ediyoruz. Kendi takdirleridir." diye konuştu.

Kışladaki gıda zehirlenmeleri

Manisa'da askeri kışlalarda yaşanan gıda zehirlenmelerine ilişkin soruya ise Akçay, 23 Mayıs’tan bu yana Manisa’da askeri kışlalarda 4 zehirlenme vakasıyla karşılaştıklarını, bu durumun Türkiye'yi üzdüğünü ve endişeye sevk ettiğini kaydetti.

Akçay, şu görüşlerini paylaştı: