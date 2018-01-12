Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

MHP Grup Başkanvekili Usta: Elimizi taşın altına koymaya hazırız

MHP Grup Başkanvekili Usta, ekonomi alanında ciddi reform ihtiyacı olduğunu belirterek, 'Hükümete hep söylediğimiz bir şey var; biz bu memleketin hayrına olacak her şeyde elimizi taşın altına koymaya hazırız.' dedi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde sanayici ve iş adamları ile bir araya gelen MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, iş dünyası temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Usta, Türkiye'de ekonomik alanda reform yapılması gerektiğini savundu. 

Yapılacak reformların orta ve uzun dönemde fayda sağlayacağının altını çizen Usta, şunları kaydetti:

"Çok ciddi reform ihtiyacı var. Türkiye uzun süredir ekonomi ile ilgili alanlarda reform yapmıyor. Bu şekilde sürdürme imkanımız kalmadı ve göstergeler bozuluyor. Bu ülke bizim. Enflasyon göstergesi bozuluyor. Yüzde 6'ya kadar düşmüş enflasyon, yeniden kafasını kaldırdı ve kararlı bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Şu anda gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4 enflasyon oranları var. Gelişmiş ülkelerde yüzde 1'in altında. Böyle bir ortamda bizim yüzde 12 enflasyonumuz var. Üç katı. Bize rakip ülkelerde yüzde 4-5 enflasyon varken bizde yüzde 12 olmasını bu ekonomi kaldırmıyor. Bunun faize ve başka şeylere yansıması oluyor. Dolayısıyla burada alınması gereken kararlar var. Bizim de hükümete hep söylediğimiz bir şey var; biz bu memleketin hayrına olacak her şeyde elimizi taşın altına koymaya hazırız, desteklemeye hazırız."

Hükümete çağrıda bulunan Usta, "Reform ajandanızı getirin. Konuşmalarımızda hep öneri ağırlıklı gidiyoruz. Bir muhalefet partisi olarak sorunu elbette söylememiz lazım ama çözüm önerisini de peşinden söylüyoruz." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ukrayna: “Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırıyla ilişkimiz yok”

Ukrayna: “Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırıyla ilişkimiz yok”

'Kara delik' gibi optik illüzyon yapan kuş

'Kara delik' gibi optik illüzyon yapan kuş

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en zor meslekleri

Dünyanın en zor meslekleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA