MHP ittifak komisyonunu belirledi
Milliyetçi Hareket Partisi'nin belirlediği ittifak komisyonu şöyle: Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı, İ.Faruk Aksu
Milliyetçi Hareket Partisi'nin belirlediği ittifak komisyonu şöyle: Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı, İ.Faruk Aksu
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