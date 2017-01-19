Bahçeli: Referandum halkımız tarafından kabul edilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anayasa değişikliği ve bakanlık tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumun kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak 'evet' kamyanyası yapacaklarını söyledi.

'EVET KAMPANYASI YAPACAĞIZ'

Referandum kampanyası ile ilgili de konuşan Bahçeli, şunları söyledi: "Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili olarak "Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır. Kampanyamızı 'evet' üzerine kuracağız. Kendi referandum kampanyamızı yapacağız" dedi.

SİYASİ RÜŞVET İDDİASINA SERT YANIT

CHP'nin siyasi rüşvet eleştirisini de değerlendiren Bahçeli, "Şiddetle kınıyorum ve reddediyorum" ifadesini kullandı.