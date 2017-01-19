Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bahçeli: Referandum halkımız tarafından kabul edilir

MHP lideri Devlet Bahçeli, anayasa referandumuna ilişkin yaptığı açıklamada, 'Halkımızın evet diyeceğine eminim' dedi.

  • 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 2
  • 2
x

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anayasa değişikliği ve bakanlık tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumun kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak 'evet' kamyanyası yapacaklarını söyledi.  

'EVET KAMPANYASI YAPACAĞIZ'

Referandum kampanyası ile ilgili de konuşan Bahçeli, şunları söyledi: "Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili olarak "Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır. Kampanyamızı 'evet' üzerine kuracağız. Kendi referandum kampanyamızı yapacağız" dedi.

SİYASİ RÜŞVET İDDİASINA SERT YANIT

CHP'nin siyasi rüşvet eleştirisini de değerlendiren Bahçeli, "Şiddetle kınıyorum ve reddediyorum"  ifadesini kullandı.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fizik dersinde FETÖ propagandası yapan öğretmen adliyeye sevk edildi

Fizik dersinde FETÖ propagandası yapan öğretmen adliyeye sevk edildi

Hasarlı lastiği kendisi tamir etti

Hasarlı lastiği kendisi tamir etti

Dünyanın en büyük 10 uçağı

Dünyanın en büyük 10 uçağı

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA