MHP'den yeni parti açıklaması
Genel Merkez’de, muhalefetteki isimlerin yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili 'Muhsin Yazıcıoğlu’nun BBP’yi kurduğu süreçte aldığı oy oranı’ örnek verilerek “Yeni partiyle muhalefetin iddiası ne olur” sorusu yöneltiliyor.
Meral Akşener başta olmak üzere partiden ihraç edilen muhaliflerin yeni parti kurup kurmayacağına yönelik kulislerde yer alan bilgileri Genel Merkez de yakından takip ediyor. Ancak MHP’ye göre muhaliflerin yeni parti ile yollarına devam etmesi halinde de “başarılı bir sonuç alınmasının zor olduğu” dile getiriliyor. Bu duruma, 1990’lı yıllarda parti ile bağını keserek BBP’yi kuran Muhsin Yazıcıoğlu örnek gösteriliyor. “Muhsin Yazıcıoğlu gibi hareketin içinden gelmiş olan bir isim bile MHP’den ayrılarak BBP’yi kurdu; sonra girdiği seçimlerde aldığı oy oranı yüzde 2, 3’ler oldu. Hareketi yakından bilen onun gibi bir isim bile istenilen başarıyı elde edemediyse, muhaliflerin işi çok zor” deniliyor.(Hürriyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.