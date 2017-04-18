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MHP'den yeni parti açıklaması

Genel Merkez’de, muhalefetteki isimlerin yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili 'Muhsin Yazıcıoğlu’nun BBP’yi kurduğu süreçte aldığı oy oranı’ örnek verilerek “Yeni partiyle muhalefetin iddiası ne olur” sorusu yöneltiliyor.

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Meral Akşener başta olmak üzere partiden ihraç edilen muhaliflerin yeni parti kurup kurmayacağına yönelik kulislerde yer alan bilgileri Genel Merkez de yakından takip ediyor. Ancak MHP’ye göre muhaliflerin yeni parti ile yollarına devam etmesi halinde de “başarılı bir sonuç alınmasının zor olduğu” dile getiriliyor. Bu duruma, 1990’lı yıllarda parti ile bağını keserek BBP’yi kuran Muhsin Yazıcıoğlu örnek gösteriliyor. “Muhsin Yazıcıoğlu gibi hareketin içinden gelmiş olan bir isim bile MHP’den ayrılarak BBP’yi kurdu; sonra girdiği seçimlerde aldığı oy oranı yüzde 2, 3’ler oldu. Hareketi yakından bilen onun gibi bir isim bile istenilen başarıyı elde edemediyse, muhaliflerin işi çok zor” deniliyor.(Hürriyet)

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