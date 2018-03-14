MHP’ye ittifak dopingi

Partisini bölünmenin eşiğinden döndüren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel başkanlıktaki 21’inci yılında, 100 kişilik Merkez Yönetim Kurulu(MYK) için rekor başvuruyla karşı karşıya. MHP’nin, 12. Olağan Büyük Kurultayı öncesi Bahçeli’nin 100 kişilik yönetimine girebilmek için 3 bin başvuru yapıldı. MHP’nin 18 Mart’ta Ankara’da yapılacak 12. Olağan Büyük Kurultayı öncesi hazırlıklar son aşamaya getirilirken, bin 207 delegenin oy kullanacağı kurultayda, Bahçeli tek genel başkan adayı olarak girecek. Teması, “milli duruş, şühedaya vefa, millete beka” olarak belirlenen kurultay, MHP lideri açısından birden çok anlam taşıyor.

21 YILDA 9. KURULTAY

Bahçeli, genel başkanlığa geldiğinden bu yana geçen 21 yıllık süreçte, 9’uncu kurultayını gerçekleştirmiş olacak. Tek aday olarak gireceği kurultayda tekrar genel başkanlığa seçilmesine kesin gözüyle bakılan Bahçeli, partisinin 50. Kuruluş yılında da genel başkan olmuş olacak. 75’i asıl, 25’i yedek olmak üzere 100 kişilik Merkez Yönetim Kurulu’nun kimlerden oluşacağı ise MHP’de kurultay sürecinde en çok merak edilen konulardan birini oluşturdu. Genel Merkez, MYK üyeliği için yoğun bir başvuruyla karşı karşıya.

GENÇ İSİMLERE YER VERECEK

100 kişilik MYK için 3 bin civarında başvuru yapıldı. Başvuruları değerlendirmeye alan parti yönetimi, belirli bir orana indirdikten sonra listeyi Bahçeli’ye sunacak. 100 kişilik yönetimine son şeklini verecek olan Genel Başkan Bahçeli, kurultay sonrası oluşturacağı 15 kişilik “A takımı”nı da bu MYK üyelerinin içinden belirleyecek. Mevcut Başkanlık Divanını büyük oranda koruması beklenen Bahçeli’nin, bazı genç isimlere de yönetimde yer vermesi bekleniyor.