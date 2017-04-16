Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Mehmet Şimşek: Milletimize hizmete devam edeceğiz

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, dün olduğu gibi yarın da millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte Ak Parti İl Başkanlığı'nda Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını takip etti. Şimşek, parti binasında davul ve zurna eşliğinde halay çekip sevinç gösterisinde bulunanlara teşekkür etti. Gaziantep'in aldığı 'evet' oyu için herkese teşekkür eden Şimşek, şunları söyledi:

"Gaziantep'e teşekkürler, sağ olun Gaziantep, var olun Gaziantep. Gaziantep her zaman olduğu gibi büyük bir başarı hikayesi yazmış Türkiye'nin önünü açmıştır. Allah razı olsun hepinizden. Helal olsun Gaziantep'e. Ben bütün ekimizi canı gönülden kutluyorum. Geneli üzerine yorumu sayın Başbakanımız yapacak. Allah'ın izniyle biz dün olduğu gibi milletimize yarın da hizmete devam edeceğiz."

Şimşek, açıklamasının ardından Ankara'ya hareket etti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Oyunu kullanan Başbakan Yıldırım'a sevgi seli

Oyunu kullanan Başbakan Yıldırım'a sevgi seli

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA