Milletin zaferi

- Tarihi oylama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin oylandığı referandum için vatandaşlar sandıklara koştu. 55 milyon seçmenin yüzde 51.4’ü ‘evet’, yüzde 48.6’sı ise ‘hayır’ dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ilk defa sivil siyaset eliyle yönetim sisteminin değiştiğini söyledi ve ekledi: Diğer ülkelerin ve kurumların milletin kararlarına saygı duymasını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihinde ilk defa, millet iradesiyle önemli bir değişime karar verdiğini belirterek, "Tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok önemlidir" dedi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde referandum sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "16 Nisan halk oylması milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli göstergesidir. 200 yıllık yönetim sistemi konusu tartışmasında tarihi bir karar verilmiştir. Tarihimizin en önemli yönetim değişimini gerekleştiriyoruz" diye konuştu. Sonuçların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan şunları söyledi:

MİLLET GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI: 16 Nisan halk oylaması, milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli göstergesidir. Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün.

ZORU BAŞARDIK: Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık. Anayasa değişikliği içeriği itibariyle köklü bir değişim arz etmektedir.

YENİ DÖNEMİN MÜJDECİSİ: Diğer ülkelerin ve kurumların milletin kararlarına saygı duymasını bekliyoruz. Böyle zor bir süreç sonunda Türkiye, 25 milyon 'Evet' oyu ile kararını vermiştir. 'Evet' için çalışan Binali Yıldırım'a, Devlet Bahçeli'ye ve Mustafa Destici'ye ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum.

BÜTÜN OYLAR ÖNEMLİ: Özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki oyların ayrıca önemi olduğunu belirtmek isterim. Bu sonucun ülkemizde yeni bir dönemin başladığını müjdecisi olacaktr.

YÖNETİM SİSTEMİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ: 'Evet' diyen herkese, şahsıma gösterdikleri güven için şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'Evet' yönünde çıkmış olması bizim için ayrıca değerlidir. Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi, bu değişiklik herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve çok çok anlamlıdır.

BU SEFER FARKLI: Geçmişte anayasalarımız ve yönetim sisteminin belirlenmesi, darbe veya kurtuluş dönemlerinde olmuştur. İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu değişim elbette anayasa değişikliği ile gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürütme, yasama ve yargı birbirinden tamamen ayrılmıştır.