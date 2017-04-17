Milletin zaferi
Türkiye tercihini yaptı; istikrar, istikbal ve istiklali için Anayasa reformuna onay verdi. Vesayetin kökünü kazıyacak tarihi referandum, büyük değişimin kapısını açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dünyadan tebrik yağdı.
- STAR / ANKARA
- Tarihi oylama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin oylandığı referandum için vatandaşlar sandıklara koştu. 55 milyon seçmenin yüzde 51.4’ü ‘evet’, yüzde 48.6’sı ise ‘hayır’ dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ilk defa sivil siyaset eliyle yönetim sisteminin değiştiğini söyledi ve ekledi: Diğer ülkelerin ve kurumların milletin kararlarına saygı duymasını bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihinde ilk defa, millet iradesiyle önemli bir değişime karar verdiğini belirterek, "Tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok önemlidir" dedi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde referandum sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "16 Nisan halk oylması milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli göstergesidir. 200 yıllık yönetim sistemi konusu tartışmasında tarihi bir karar verilmiştir. Tarihimizin en önemli yönetim değişimini gerekleştiriyoruz" diye konuştu. Sonuçların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan şunları söyledi:
MİLLET GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI: 16 Nisan halk oylaması, milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli göstergesidir. Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün.
ZORU BAŞARDIK: Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık. Anayasa değişikliği içeriği itibariyle köklü bir değişim arz etmektedir.
YENİ DÖNEMİN MÜJDECİSİ: Diğer ülkelerin ve kurumların milletin kararlarına saygı duymasını bekliyoruz. Böyle zor bir süreç sonunda Türkiye, 25 milyon 'Evet' oyu ile kararını vermiştir. 'Evet' için çalışan Binali Yıldırım'a, Devlet Bahçeli'ye ve Mustafa Destici'ye ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum.
BÜTÜN OYLAR ÖNEMLİ: Özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki oyların ayrıca önemi olduğunu belirtmek isterim. Bu sonucun ülkemizde yeni bir dönemin başladığını müjdecisi olacaktr.
YÖNETİM SİSTEMİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ: 'Evet' diyen herkese, şahsıma gösterdikleri güven için şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'Evet' yönünde çıkmış olması bizim için ayrıca değerlidir. Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi, bu değişiklik herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve çok çok anlamlıdır.
BU SEFER FARKLI: Geçmişte anayasalarımız ve yönetim sisteminin belirlenmesi, darbe veya kurtuluş dönemlerinde olmuştur. İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu değişim elbette anayasa değişikliği ile gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürütme, yasama ve yargı birbirinden tamamen ayrılmıştır.
‘BİZİM NEZDİMİZDE ÖTEKİ, BERİKİ YOKTUR’
Başbakan Binali Yıldırım, gayrı resmi kesin sonuçların alınmasının ardından AK Parti Genel Merkezi’ne gelerek tarihi “Balkon” konuşmasını gerçekleştirdi. Yıldırım şu mesajları verdi:
TEŞEKKÜRLER: Halk oylaması ‘evet’le neticelenmiştir. Demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Liderimiz Erdoğan’a ve yol arkadaşlarıma,
kampanya boyunca beni yalnız bırakmayan eşim Semiha Yıldırım’a teşekkür ediyorum.
BAHÇELİ VE MHP’YE: Beraber çalıştığımız Devlet Bahçeli ve MHP’nin bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum.
15 TEMMUZ’A CEVAP: Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak girişimini yapan bölücü terör örgütüne, Türkiye’ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir.
BİR OLMA ZAMANI: Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye’dir, kazanan aziz milletimdir. Şimdi bir olma zamanıdır.
ÖTEKİ YOK: Bizim nezdimizde öteki, beriki yoktur. Kimsenin kalbi kırık olmasın. Kimse mahzun olmasın.
MAHCUBİYET: Türkiye’nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır.
MİLLETİN DEDİĞİ OLDU: Onların değil, Türkiye’nin dediği oldu. Milletin dediği oldu.
BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ: Bu sistem değişikliğiyle beraber birliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz. Türkiye’yi örnek, lider ülkeler arasına sokacağız.
HAYIR DİYEN DE DEĞERLİDİR: Bu halk oylamasında hayır diyenler de, evet diyenler de birdir, aynı şekilde değerlidir.
DÜNYA LİDERLERİ ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİ
Referandum sonucunun millet ve ülke için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP lideri Mustafa Destici’yi telefonla arayıp alınan neticeden dolayı tebrik etti. Erdoğan, halk oylamasında yüzde 96,3 oy çıkaran Adıyaman’ın Sincik ilçe Belediye Başkanı Mehmet Korkut’u arayıp, Sincik halkına teşekkür etti. Referandum zaferinin ardından dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp tebrik etti.
ALİYEV’DEN KUTLAMA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de telefonla aradığı Erdoğan’ı kutladı. Aliyev Erdoğan’a kutlama mesajı da gönderdi: “Şüphesiz, bu halk oylaması kardeş ülkemizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak, istikrarlı ve güçlü Türkiye’nin uluslararası arenadaki rolü ve yerini daha da güçlendirecektir.”
Millet alnının akıyla çıktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu’na giderek 1285 nolu sandıkta oyunu kullandı. Referandumun ardından açıklama yapan Bahçeli, “Türk milleti tarihi nitelikli demokrasi imtihanından alnının akıyla çıkmış, irade ve tercihini sandıkta göstermiştir. Yeni sisteme hür iradesiyle onay verdi. Millet bekası için evet dedi” diye konuştu. Ardından şöyle devam etti: “Türk milleti, ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Buna herkes saygı göstermek durumundadır. Artık devlet ve siyaset hayatımızda yeni bir döneme girilmiştir. Tüm dünyanın hayır tercihinin öne çıkması için yaptığı baskı ve tehditler, Türk milletinin muazzam iradesiyle püskürtülmüştür. Evet oyunun çıkması için mücadele veren Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a şükranlarımı sunuyorum.”
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