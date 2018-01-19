‘Milli Mutabakat’ta yol haritası tamam 

AK Parti ile MHP arasında oluşturulan ‘Milli Mutabakat Komisyonu’, dün ilk toplantısını yaptı. Bir buçuk saat süren toplantıda yol haritasının çerçevesi belirlenirken, hem ittifak, hem de diğer uyum yasaları içinde yerel seçimlere ilişkin düzenlemelere öncelik verilmesi benimsendi. Toplantıda komisyonun çalışma usul ve yöntemleri belirlendi. Hangi başlıkların hangi sıra ile görüşüleceği ortaya konurken, sadece ittifakla ilgili düzenlemenin değil, tüm uyum yasalarının da ele alınması üzerinde duruldu. Bu kapsamda AK Parti’nin yapmış olduğu iç çalışma sonucu hazırlanan taslak metin üzerinden de gidilerek, ortak bir uzlaşma sağlanacak.

16 Nisan referandumuyla kabul edilen Anayasa değişikliğinde, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “bir yıl” kuralının işletilmeyeceğine yönelik geçici madde ile düzenleme yapılmıştı. Ancak bu düzenleme, yerel seçimlerle ilgili yasa değişikliklerini kapsamıyor. Bu nedenle seçim kanunlarının yerel seçimleri ilgilendiren bölümlerinin, yerel seçimlerden bir yıl önce çıkartılmış olması gerekiyor. Yani, 30 Mart 2018’den önce bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerin Meclis’ten geçmesi gerekiyor. Bu nedenle komisyon, yerel seçimlerle ilgili konulara öncelik verecek. Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bölümler ise ucu açık bir takvim çerçevesinde çalışılacak. İlk toplantıda genel bir çerçeveyle yol haritası ve takvim konusu ele alınırken, karşılıklı bir metin alış verişinde bulunulmadı. Komisyon, ikinci toplantısını önümüzdeki hafta Salı günü gerçekleştirecek.

EN ÖNEMLİ REFORM

Toplantının ardından komisyon üyeleri açıklama yaptı. AK Partili Mustafa Şentop,“MHP ile beraber AK Parti olarak, Cumhuriyet tarihinin en önemli reformlarından birini gerçekleştirdik. Birlikte duruşu somutlaştırmış olduk. Hükümet değişikliği sistemini biz anayasal düzlemde gerçekleştirdik. Bu konuda gerek partimizde gerek MHP’de yürütülen çalışmalar vardı, bu komisyonda konuşulacak” dedi.

Şentop’ın ardından MHP’li Mustafa Kalaycı söz aldı: “Komisyonumuz uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon. Seçim ittifakı konusunda da zaten genel anlamda bir mutabakat var.”

KİMLER KATILDI?

Toplantıya AK Parti’den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, MHP’den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.