Milli Savunma Bakanı Akar, Yüksekova’da Mehmetçikle bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte özel uçakla Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi.

Selahaddin Eyyubi Havalimanında Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından karşılandı.

Vali Toprak ve beraberindeki kuvvet komutanları ile birlikte Şemdinli 6. Hudut Tabur Komutanlığı Aktütün Karakolu'nu ziyaret eden Akar, geceyi Aktütün’de geçirdi. 6. Hudut Tabur Komutanlığı Aktütün Karakolu'nda görevli personelle Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra görev başındaki Mehmetçiğin bayramını kutladı. Daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Vali Toprak ile askeri helikopterlerle Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Akar, Mehmetçikle kahvaltıda bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmasında hudut hattında başarılı faaliyetlerinden dolayı güvenlik güçlerini kutlayan Akar, yapılan kahramanlıkların, gösterilen fedakarlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı. Mehmetçiğin çalışmalarının millet tarafından da takdirle karşılandığını hatırlatan Akar, "İnşallah hiçbir şehidimizin, gazimizin tek bir damla kanı yerde kalmadan bu mücadeleyi aralıksız sürdüreceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadele bitmeyecek. Bu konuda hepimiz kararlıyız. Açık, net, basit şekilde 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bu mücadeleyi bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da en son teröristi yok edinceye, etkisiz hale getirinceye kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin devam ettiğini dile getiren Akar, “Bu terörün inşallah üstesinden geleceğiz ve buradaki halkımız, milletimiz rahat huzur içinde çalışacak, kazanacak, ekmeğini yiyecek, hayatını yaşayacak. Bizim görevimiz bu güvenlik ortamını sağlamaktır" dedi.

Yüksekova ziyaretinin ardından Bakan Akar ve kuvvet komutanları ilçeden ayrıldı.