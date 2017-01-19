Ayhan: Milli Seferberlik için AK Gençlik mevzide

Her kesimden gözlerin üzerinde olduğu bir teşkilat AK Gençlik. Ne yapıyorlar, ne düşünüyorlar? AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan’la, 15 Temmuz Anadolu’yu işgal teşebbüsü üzerinden AK Gençlik’in yaşanan hâdiselerle ilgili ne düşündüğünü ve neler yaptıklarını konuştuk.

15 Temmuz işgal teşebbüsünün Anadolu halkı tarafından püskürtülmesinin ardından, yeni işgal girişimlerine zemin hazırlayıcı saldırılar sürüyor. Bu saldırılar karşısında Ak Parti Gençlik teşkilâtı hangi çalışmaları yapıyor?

15 TEMMUZ GECESİ

8 Ben de İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı olarak şundan bahtiyarım ki öncelikle AK Parti teşkilâtının tamamı, özelde de benim kendi teşkilâtım o gece sahadaydı, sokaktaydı, mevzideydi, cephedeydi, en öndeydi. Allah onlardan razı olsun. Algı operasyonları, ekonomik operasyonlar ve bir yandan Suriye derken ülkemizin içinden geçmekte olduğu çok ciddi bir sınav başladı ve devam ediyor. Tabi burada gençliğin çok kritik bir noktada bulunduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir çağrısı var, o da “millî seferberlik”… Bu millî seferberlikte her bir sineyi bir cephe, bir mevzi olarak adlandırıyor. Yine kendisi kamuoyuna açık bir şekilde izah etti: “Millî seferberlikten kastımız, her bir vatandaşımızın nerede duruyorsa orada daha iyi durması, ne iş yapıyorsa onu en iyi şekilde yapmasıdır”. Cumhurbaşkanımızın arkasında durmayı şeref sayan, Türkiye’nin en kalabalık gençlik organizasyonu olarak bizim de millî seferberlik meselesinde çok önemli bir vazifemiz olduğunu biliyoruz.

SANDIK İÇİN HAZIRIZ

Teşkilâtınızda gençliği nasıl diri tutuyorsunuz?

8Rutin, disiplinli ve yoğun bir toplantı programımız olduğu doğrudur fakat Teşkilat faaliyetimiz elbette sadece toplantılardan ibaret değil. Çok yoğun bir saha çalışmamız da söz konusu. AK Parti birbiriyle yakın ilişki içinde olan iki unsurun birleşmesiyle bu güçlü yapıya kavuşuyor. Birinci unsur, 28.053 sandıktaki, 961 mahallemizde, 39 ilçemizdeki ana kadememiz başkanlığında, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızdan oluşan yoğun teşkilât yapımız ve bu teşkilâtın fedakârane çalışmaları. En önemli unsur ise liderimiz. Böyle büyük bir teşkilatı bir araya getirip ona istikamet veren, teşkilatımızı istikameti bozmadan aynı süratle ve aynı disiplin içinde yürüten bir liderimiz var. İşte bu ikisinin birleşmesinden de AK Parti’nin sihri doğuyor.

GENÇLERE MEKTUP

“İstanbul Güçlü Gelecek” adıyla başlattığınız yeni projenizden bahseder misiniz?

8Biraz evvel değindiğim gibi, partimizin temel yapısı Sandık Yönetim Kuruludur. Şu anda ağırlıklı olarak Mahalle Yönetimlerimiz bilinir. Hâlbuki bizim toplumla iç içe olduğumuz temel taş sandıklardır. Bu yapının esası şudur: Sandığımızda kimler vardı bizim? Kapı komşularımız, sokak arkadaşlarımız, beraber büyüdüğümüz, top oynadığımız, çay içtiğimiz, misafirliğe gittiğimiz dost ve komşularımız. Siyaset bizim kültürümüzde, partimizde, davamızda halka hizmet etmek demektir. O zaman temel siyasetimizi, halka hizmet götürme meselesini, halkla hemhâl olma meselesini öncelikle kendi komşularımızla yapmamız gerekir. Söylem-eylem bütünlüğü olan, dediğini yapan, yaptığını anlatan bir partinin mensupları olarak çalışmamıza önce buradan başlatmalıyız. İşte SYK’ların bulunduğu nokta budur. Kendi siyasetini kendi dostuyla, komşularıyla yapan, liderimizin mesajını onlara veren, onlardan aldığı bilgiyi de partimize ulaştıran kilit insan konumundadır Sandık Yönetim Kurullarımız. Bu noktada referandum henüz gündeme gelmeden, Başbakanımızın teveccühleriyle başladığımız bir çalışma. Başbakanımız tüm genç seçmenlerimizi, ki İstanbul’da şu ânda 18 ile 30 yaş arasında 2,5 milyon genç seçmenimiz var. Her birinin ismine özel mektuplar kaleme aldı ve bize de şu görevi yüklediler: “Genç seçmenlerimizin her birini kapı kapı ziyaret edip mektuplarını, mesajımızı ulaştırın. Zira 15 Temmuz’da gençliğin çok önemli, çok dik bir duruşu oldu darbeye karşı. Onlara karşı şükranlarımızı iletin.” Biz de bu görevi üstlenerek bir proje, bir kampanya hâline getirdik.

Teşkilâtınızın temel omurgası nedir?

Cumhurbaşkanımız partimizi kurarken teşkilâtımızın temel omurgasına Sandık Yönetim Kurullarını (SYK) koymuş. Demiş ki, “3 tane gençten oluşan bir sandık yönetim kurulumuz olacak.” Diğer kademelerde de aynı. Onun hemen bir adım üstünde mahalle teşkilâtımız var, onun bir adım üstünde ilçe teşkilâtımız var, onun bir adım üstünde il teşkilâtımız var, ondan sonra da genel merkez teşkilâtımız var.

GELİN BİRLİKTE YÜRÜYELİM

Gençlerle buluşmada FETÖ, 15 Temmuz Anadolu’yu işgal teşebbüsü ve bundan sonra FETÖ ve benzeri ihanet şebekelerinin yapabilecekleri de anlatılacak mı?

FETÖ kötülükte ve hainlikte sınırının olmadığını ispatladı. Bir gencimizin kapısına gittiğimiz zaman ülkenin içinden geçtiği durumu da, ülkeye yönelik tüm tehditleri de anlatmak vazifemiz. Genç kardeşlerimize Başbakanımızın selâmını götürüyoruz, “ülkemizin selâmeti için el ele ver, beraber yürüyelim” diyoruz. birlikteyuruyoruz.org diye bir internet sitemiz de var. Burada genç kardeşlerimize diyoruz ki, “Gel, bizimle beraber Türkiye’nin geleceği için çalış. AK Parti’ye de kendi öneri, fikir ve projenle gel”.