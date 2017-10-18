Minderden kaçan biz olmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye karşı verdiği hemen hemen hiç bir sözü tutmayan AB’ye “Almayacaksanız açıklayın. Minderden kaçan biz olmayacağız. Onların kararını bekliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’nın başkenti Varşova’dan Avrupa Birliği’ne rest çekti. Erdoğan AB liderlerine şöyle seslendi: “’Almayacaksanız açıklayın şu işi, bilelim. Ne biz sizi meşgul edelim ne de siz bizi meşgul edin. İşi bağlayalım.’ Bunun da kararını vermiyorlar. Biz de ‘Minderden kaçan biz olmayacağız’ diyoruz. Onların kararını bekliyoruz.”
DEDE EFENDİ’Lİ JEST
Erdoğan, Varşova’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Duda, tören kıtasını denetledi. Erdoğan, tören kıtasını “Merhaba asker” diyerek selamladı. Askeri bando Dede Efendi’nin “Ey büt-i nev eda” isimli eserini çaldı. Daha sonra başbaşa görüşen Duda ve Erdoğan basının karşısına geçti. İki ülke arasındaki ticaret ve işbirliğinin artırılmasını isteyen Erdoğan Polonya’nın AB üyesi olduğunu hatırlatarak “Biz de Avrupa Birliği’ne sokulmuyoruz, Polonya bizi destekliyor fakat sene 63, sene 2017” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:
“Türkiye Avrupa Birliği’ne hala alınmadı, alınmıyor. Halbuki bizim müracaatımızdan sonraki süreçte alınan ülkelerin bir çoğunun bizimle mukayese edilir yanı yok. Şöyle fasılları masaya yatırdığımız zaman örneğin Başbakanken liderler zirvesine katılırdım, 15 fasıl vardı daha sonra bu fasılları 35’e çıkardılar, çıkarmanın sebebi de ne biliyor musunuz? Türkiye’nin buraya girmesi mümkün olmasın. Hatta bazıları ‘imtiyazlı ortaklık’ dedi, bazıları ‘mümkün değil’ dedi.”
BİZİ MEŞGUL ETMEYİN
“Tabii ben de hep şunu söylüyorum, diyorum ki ‘Almayacaksanız açıklayın şu işi, bilelim. Ne biz sizi meşgul edelim ne de siz bizi meşgul edin, işi bağlayalım’. Bunun da kararını vermiyorlar. Biz de ‘minderden kaçan biz olmayacağız’ diyoruz. Onların kararını bekliyoruz.”
Polonyalıların, Türkiye’ye olan ilgisini bildiğini vurgulayan Erdoğan, “Fakat bu ‘Schengen’ denilen şey ortadan kalkarsa o zaman tabi Türkiye’den Polonya’ya, Polonya’dan Türkiye’ye de artacaktır” dedi.
Erdoğan, Latin Amerika ülkeleri için herhangi bir vizenin bulunmadığını, rahat rahat Avrupa ülkelerine gidip geldiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
BİZİ OYALIYORLAR
“Türkiye müzakereci ülke ama Türkiye gelemiyor, böyle saçma şey olur mu? Buradaki gariplik ortada. Ben de diyorum ki Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, dostlardan ‘bunları dile getirmeniz lazım’ diyorum. 2013’ün sonunda bu vizeler kalkacaktı, imzalar atıldı ama o günden bugüne hala bizi oyalıyorlar. Gelelim işin bir başka yönüne, biz şu anda Suriye, Irak ve buradaki gelişmelerde 3,5 milyona yakın insanı, mülteciyi ağırlıyoruz.”
30 MİLYAR DOLAR
“Şu ana kadar yaptığımız harcama 30 milyar doların üzerindedir. Peki size Avrupa Birliği’nden gelen bir şey var mı? Son aldığım rakamı söyleyeceğim, 885 milyon Avro gibi bir destek geldi. Fakat bize verilecek rakam, 2016’nın Temmuz’unda 3 milyar Avro vereceklerdi, o yılın sonuna kadar artı bir 3 milyar daha vereceklerdi. Başka gelen bir şey yok. Türkiye kendi imkanlarıyla buralarda kalanlara her türlü yardımı veriyor, vermeye de devam edeceğiz.”
KİMSEYE AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine destek verdiklerini belirterek şöyle konuştu: “Osmanlı İmparatorluğu, hiçbir zaman Polonya’nın parçalanmasını kabul etmemiştir. Padişahın törende Lehistan’dan bir elçi geldi mi diye sorması anlatılır. Her zaman Polonya’dan gelecek bir elçi bekleniyordu. Polonya milletinin hatırladığı ikinci jest ise Polonya Parlamento binasının anahtarı Osmanlı Padişahı’nda bulunuyordu. 120 sene boyunca
Polonya bölündü, parçalandı ama Türkiye hiçbir zaman bunu kabul etmemiştir.15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili uzun uzun konuştuk. Türkiye ile AB’nin her zaman aynı istikamette olduğuna inanıyorum. Türkiye uzun süredir müzakerelere katılıyor. Bu istikamette Türkiye çok çaba sarfetti. Türkiye, AB’nin çok önemli bir partneridir, bunu kimseye açıklamak zorunda değilim. Türkiye’ye karşı büyük teşekkürlerimiz oldu, mülteci krizindeki katkılarından dolayı.”
‘Emine Erdoğan Arakan’a umut götürdü’
Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programının (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Emine Erdoğan’ın eylül ayı başında Arakanlı sığınmacılara yaptığı ziyarette yardımların yanında umut götürdüğünü söyledi. Merkezi Roma’da bulunan ve dünya çapında BM adına gıda ve insani yardımların ulaştırılmasında etkin rol oynayan WFP’yi yöneten Beasley, Türkiye’nin Arakanlı Müslümanlara ve Suriyelilere yönelik yürüttüğü çalışmalardan övgüyle söz etti. Bangladeş’teki Cox Bazaar’a yaptığı ziyareti değerlendiren Beasley, şunları söyledi: “Benim orada olduğum tarihlerde Türk First Lady’si (Emine Erdoğan) de bölgeyi henüz ziyaret etmişti. First Lady oraya gıda yardımı ve destek malzemeleri götürdü, daha da önemlisi umut götürdü. Türkiye’ye bu konuda harekete geçtiği için müteşekkiriz. Türkiye örneğinde olduğu gibi bizim daha çok ülkenin katkısına ihtiyacımız var.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.