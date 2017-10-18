Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’nın başkenti Varşova’dan Avrupa Birliği’ne rest çekti. Erdoğan AB liderlerine şöyle seslendi: “’Almayacaksanız açıklayın şu işi, bilelim. Ne biz sizi meşgul edelim ne de siz bizi meşgul edin. İşi bağlayalım.’ Bunun da kararını vermiyorlar. Biz de ‘Minderden kaçan biz olmayacağız’ diyoruz. Onların kararını bekliyoruz.”

DEDE EFENDİ’Lİ JEST

Erdoğan, Varşova’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Duda, tören kıtasını denetledi. Erdoğan, tören kıtasını “Merhaba asker” diyerek selamladı. Askeri bando Dede Efendi’nin “Ey büt-i nev eda” isimli eserini çaldı. Daha sonra başbaşa görüşen Duda ve Erdoğan basının karşısına geçti. İki ülke arasındaki ticaret ve işbirliğinin artırılmasını isteyen Erdoğan Polonya’nın AB üyesi olduğunu hatırlatarak “Biz de Avrupa Birliği’ne sokulmuyoruz, Polonya bizi destekliyor fakat sene 63, sene 2017” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Türkiye Avrupa Birliği’ne hala alınmadı, alınmıyor. Halbuki bizim müracaatımızdan sonraki süreçte alınan ülkelerin bir çoğunun bizimle mukayese edilir yanı yok. Şöyle fasılları masaya yatırdığımız zaman örneğin Başbakanken liderler zirvesine katılırdım, 15 fasıl vardı daha sonra bu fasılları 35’e çıkardılar, çıkarmanın sebebi de ne biliyor musunuz? Türkiye’nin buraya girmesi mümkün olmasın. Hatta bazıları ‘imtiyazlı ortaklık’ dedi, bazıları ‘mümkün değil’ dedi.”

BİZİ MEŞGUL ETMEYİN

“Tabii ben de hep şunu söylüyorum, diyorum ki ‘Almayacaksanız açıklayın şu işi, bilelim. Ne biz sizi meşgul edelim ne de siz bizi meşgul edin, işi bağlayalım’. Bunun da kararını vermiyorlar. Biz de ‘minderden kaçan biz olmayacağız’ diyoruz. Onların kararını bekliyoruz.”

Polonyalıların, Türkiye’ye olan ilgisini bildiğini vurgulayan Erdoğan, “Fakat bu ‘Schengen’ denilen şey ortadan kalkarsa o zaman tabi Türkiye’den Polonya’ya, Polonya’dan Türkiye’ye de artacaktır” dedi.

Erdoğan, Latin Amerika ülkeleri için herhangi bir vizenin bulunmadığını, rahat rahat Avrupa ülkelerine gidip geldiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

BİZİ OYALIYORLAR

“Türkiye müzakereci ülke ama Türkiye gelemiyor, böyle saçma şey olur mu? Buradaki gariplik ortada. Ben de diyorum ki Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, dostlardan ‘bunları dile getirmeniz lazım’ diyorum. 2013’ün sonunda bu vizeler kalkacaktı, imzalar atıldı ama o günden bugüne hala bizi oyalıyorlar. Gelelim işin bir başka yönüne, biz şu anda Suriye, Irak ve buradaki gelişmelerde 3,5 milyona yakın insanı, mülteciyi ağırlıyoruz.”

30 MİLYAR DOLAR

“Şu ana kadar yaptığımız harcama 30 milyar doların üzerindedir. Peki size Avrupa Birliği’nden gelen bir şey var mı? Son aldığım rakamı söyleyeceğim, 885 milyon Avro gibi bir destek geldi. Fakat bize verilecek rakam, 2016’nın Temmuz’unda 3 milyar Avro vereceklerdi, o yılın sonuna kadar artı bir 3 milyar daha vereceklerdi. Başka gelen bir şey yok. Türkiye kendi imkanlarıyla buralarda kalanlara her türlü yardımı veriyor, vermeye de devam edeceğiz.”

KİMSEYE AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM