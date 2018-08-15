Muhafliflerde ‘MHP formülü’ kaygısı var

Kurultay konusunda imzaları tekrar toplayıp ısrarcı olunması durumunda, yönetimin de ‘MHP formülü’nü işletip, ‘kurultayı toplamayıp sürecin mahkemeye taşınmasını sağlama olasılığı’ üzerinde durularak, bu ihtimalin işletilmesi halinde sürecin çok daha fazla uzayacağı değerlendirmeleri yapıldı.

HEDEF ISRARLA DEVAM

Yol haritasını belirlemek için hafta sonu bir araya gelen ve önceki gün de bir bildiriyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Kurultayı topla” çağrısı yapan muhaliflerin, bundan sonraki adımlarının da yine kurultay talebine yönelik hamle olacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun MYK’yı değiştirmesini yeterli bulmayan parti içi muhalefetin hedefinde, seçimli kurultay veya tüzük kurultayı konusunda ısrarlara devam edilmesi yer alıyor.